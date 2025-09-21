Επηρεάζει- στην πραγματικότητα- την υγεία η ώρα που τρώμε κάτι; Επιστήμονες εξηγούν.

Η συχνότητα των γευμάτων μέσα στην ημέρα δεν είναι ίδια για όλους, καθώς εξαρτάται από την ηλικία, τον τρόπο ζωής, τις ανάγκες του οργανισμού και τον στόχο που έχει ο καθένας (π.χ. διατήρηση βάρους, απώλεια ή αύξηση).

Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποιες γενικές κατευθύνσεις που ακολουθούν οι περισσότεροι διατροφολόγοι:

3 κύρια γεύματα την ημέρα (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) θεωρούνται απαραίτητα για να παίρνει ο οργανισμός ενέργεια και θρεπτικά συστατικά.

1-2 ενδιάμεσα σνακ (π.χ. φρούτο, γιαούρτι, ξηροί καρποί) μπορούν να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση του σακχάρου και να αποτρέψουν την υπερφαγία στα κύρια γεύματα.

Συνολικά, οι περισσότεροι άνθρωποι τρώνε 4-5 φορές την ημέρα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό βοηθάει τον μεταβολισμό, μειώνει την αίσθηση έντονης πείνας και προσφέρει καλύτερο έλεγχο του βάρους.

Σημαντικό επίσης, είναι:

Να μην παραλείπεται το πρωινό, γιατί δίνει ενέργεια μετά από πολλές ώρες νηστείας.

Τα γεύματα να έχουν ισορροπία σε πρωτεΐνη, υδατάνθρακες και καλά λιπαρά.

Να αποφεύγονται τα πολλά «γρήγορα» και λιπαρά φαγητά που οδηγούν σε απότομες αυξομειώσεις ενέργειας.

Η Marisa Moore, διαιτολόγος-διατροφολόγος και συγγραφέας του «The Plant Love Kitchen», επισημαίνει πως όλοι γνωρίζουν το τυπικό πρόγραμμα γευμάτων για πολλούς: πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και ενδιάμεσα σνακ αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα προγράμματα του καθενός είναι διαφορετικά, οπότε είναι εντάξει αν τα γεύματα δεν είναι αυστηρά οργανωμένα κάθε μέρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η κατανάλωση μεγάλων γευμάτων πολύ κοντά στην ώρα του ύπνου μπορεί να επηρεάσει την πέψη και την ποιότητα του ύπνου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε ήδη ή προσπαθείτε να αποτρέψετε γαστρική παλινδρόμηση, η οποία μπορεί να επιδεινωθεί από γεύματα αργά το βράδυ - ειδικά αυτά που είναι πικάντικα, όξινα ή λιπαρά».

Η διαλειμματική νηστεία έχει επίσης, αυξηθεί σε δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα διατροφής που ουσιαστικά περιορίζει ορισμένες χρονικές περιόδους ως παράθυρα φαγητού ή νηστείας. «Για ορισμένους ανθρώπους, η διαλειμματική νηστεία τους βοηθά να παραμείνουν σε έλλειμμα θερμίδων απλώς επιτρέποντας λιγότερες ευκαιρίες για φαγητό», δήλωσε η διαιτολόγος Jamie Nadeau. «Αλλά η έρευνα δεν έχει αποδείξει ότι είναι πιο αποτελεσματική από τις παραδοσιακές αλλαγές στον τρόπο ζωής και στη διατροφή».

Ποιο είναι το πιο υγιεινό πρόγραμμα διατροφής;

Έτσι, αν η διαλειμματική νηστεία δεν είναι η απάντηση σύμφωνα με τους ειδικούς υγείας, ποια είναι; Δυστυχώς, δεν υπάρχει εύκολη προσέγγιση για ένα υγιεινό πρόγραμμα διατροφής. Αυτό που μπορεί να είναι πιο υγιεινό για ένα άτομο μπορεί να είναι ανθυγιεινό για ένα άλλο.

«Η ισχυρότερη έρευνα δείχνει ότι μπορείτε να βελτιώσετε την υγεία σας τηρώντας μια ισορροπημένη διατροφή με φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, άπαχες πρωτεΐνες και υγιή λίπη, μαζί με την παραμονή σε δραστηριότητα και την ενασχόληση με υγιεινές επιλογές τρόπου ζωής», δήλωσε η Nadeau. «Συνιστώ να εστιάσετε σε συνολικά ισορροπημένα γεύματα με επαρκή πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, να εξασκηθείτε στην προσεκτική κατανάλωση και να βελτιώσετε την πείνα και την αίσθηση πληρότητας».

Γενικά, οι ειδικοί στη διατροφή συνιστούν να διατηρείτε τα πράγματα απλά όσον αφορά τις ώρες των γευμάτων σας. Τρώτε όταν πεινάτε και προσπαθήστε να βεβαιωθείτε ότι κάθε γεύμα ή σνακ είναι ολοκληρωμένο για να σας κρατάει χορτάτους.

«Οι περιοριστικές δίαιτες είναι πραγματικά περιττές και συνήθως αποτυγχάνουν για τους περισσότερους ανθρώπους», είπε η Nadeau. «Όχι μόνο οι περισσότεροι άνθρωποι ξαναπαίρνουν βάρος αφού η δίαιτα γίνει μη βιώσιμη, αλλά πολλοί καταλήγουν σε διαταραγμένες συμπεριφορές σχετικά με το φαγητό. Συχνά σας αφήνει να νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά με εσάς ή ότι σας λείπει η θέληση, ενώ στην πραγματικότητα η δίαιτα είναι αυτή που σας οδηγεί στην αποτυχία».

Πηγή USA Today