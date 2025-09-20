Τα αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης- γενικά- συνδέονται με ανθυγιεινή διατροφή, έλλειψη σωματικής άσκησης, κάπνισμα, παχυσαρκία αλλά και κληρονομικούς παράγοντες.

Η χοληστερίνη είναι μια λιπαρή ουσία που βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα του σώματος και είναι απαραίτητη για πολλές λειτουργίες.

Συμμετέχει στην παραγωγή ορμονών, στη σύνθεση της βιταμίνης D και στη δημιουργία χολικών οξέων που βοηθούν στη πέψη των λιπών. Παράγεται κυρίως από το ήπαρ, ενώ σε μικρότερο βαθμό προσλαμβάνεται από τροφές ζωικής προέλευσης, όπως το κρέας, τα αυγά και τα γαλακτοκομικά.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι χοληστερίνης: η LDL («κακή») και η HDL («καλή»). Η LDL μπορεί να συσσωρεύεται στα τοιχώματα των αγγείων, σχηματίζοντας πλάκες που οδηγούν σε στένωση και αυξάνουν τον κίνδυνο αθηροσκλήρωσης, εμφράγματος και εγκεφαλικού. Αντίθετα, η HDL μεταφέρει την περίσσεια χοληστερίνης πίσω στο ήπαρ, όπου απομακρύνεται από τον οργανισμό, προσφέροντας προστασία.

Τα αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης συνδέονται με ανθυγιεινή διατροφή, έλλειψη σωματικής άσκησης, κάπνισμα, παχυσαρκία αλλά και κληρονομικούς παράγοντες. Η πρόληψη περιλαμβάνει ισορροπημένη διατροφή με περιορισμό κορεσμένων λιπαρών, κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, δημητριακών ολικής άλεσης και ψαριών, καθώς και τακτική άσκηση.

Σε περιπτώσεις όπου η διατροφή και η άσκηση δεν επαρκούν, μπορεί να χρειαστεί φαρμακευτική αγωγή, πάντα υπό ιατρική παρακολούθηση. Συνολικά, η σωστή διαχείριση της χοληστερίνης αποτελεί βασικό παράγοντα για την προστασία της καρδιάς και των αγγείων.

Ο καφές μπορεί να αυξήσει τη χοληστερίνη

«Ο καφές έχει κάποιες εκπληκτικές επιπτώσεις στο έντερό μας και στη συνολική υγεία», λέει η Katie Sanders, ειδική γαστρεντερολόγος διαιτολόγος στον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης Doctify. «Ωστόσο, όπως τα περισσότερα πράγματα στη διατροφή, δεν είναι μια ιστορία που ταιριάζει σε όλους».

Ο καφές περιέχει φυσικές ενώσεις που ονομάζονται διτερπένια που συνδέονται με υψηλότερη χοληστερόλη LDL, την «κακή» χοληστερόλη που φράζει τις αρτηρίες, και ορισμένες μέθοδοι παρασκευής δίνουν περισσότερα από άλλες.

«Ο μη φιλτραρισμένος καφές, όπως ο εσπρέσο, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε διτερπένια, ιδιαίτερα καφεστόλη και καχεόλη, παρεμβαίνοντας στις πρωτεΐνες που μεταφέρουν την ''κακή'' χοληστερόλη από την κυκλοφορία του αίματος», λέει ο Δρ. Sam Firoozi, σύμβουλος επεμβατικός καρδιολόγος στην HCA Healthcare UK. «Ως αποτέλεσμα, τα επίπεδα LDL αυξάνονται».

«Για τους περισσότερους ανθρώπους, ένας ή δύο καφέδες την ημέρα είναι μια χαρά», λέει ο Δρ. Firoozi. «Αλλά εάν έχετε παράγοντες κινδύνου για καρδιακές παθήσεις, όπως διαβήτη, υψηλή χοληστερόλη ή κάπνισμα, ο μη φιλτραρισμένος καφές θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο. Ο φιλτραρισμένος ή ο στιγμιαίος καφές είναι ασφαλέστερες επιλογές».

Σύμφωνα με έρευνα στο Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, ο βρασμένος καφές περιέχει τα περισσότερα διτερπένια, ακολουθούμενος από ορισμένες μηχανές παρασκευής και εσπρέσο. Ο καφές φίλτρου και ο στιγμιαίος καφές περιέχουν πολύ λίγα, καθώς το φιλτράρισμα απομακρύνει τις ενώσεις.

