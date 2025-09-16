Ο ασθενής νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ηλεία για το τέταρτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου που καταγράφεται από την αρχή του καλοκαιριού στην περιοχή και έχει οδηγήσει στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ρίου 50χρονο από τα Μακρίσια.

Σύμφωνα με το ilialive.gr ο 50χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος με εγκεφαλίτιδα στη ΜΕΘ . Παρά το γεγονός ότι είναι απύρετος τις τελευταίες ημέρες, η ύπαρξη υποκείμενου νοσήματος επιβαρύνει την κατάστασή του, και παραμένει υπό αυστηρή ιατρική παρακολούθηση.

Ιός του Δυτικού Νείλου: Τα «ύποπτα» συμπτώματα

Ο ιός του Δυτικού Νείλου αποτελεί μια ιική λοίμωξη που μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος από κουνούπια. Παρότι πολλοί δεν εμφανίζουν συμπτώματα, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές. Η γνώση των ενδείξεων και της πορείας της νόσου είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση. Ο κύριος φορέας του ιού είναι το κουνούπι Culex pipiens, ένα από τα πιο κοινά είδη στην Ελλάδα. Ο κύκλος μετάδοσης ξεκινά όταν το κουνούπι τραφεί από μολυσμένα πουλιά και στη συνέχεια μεταδώσει τον ιό στον άνθρωπο ή σε άλλα θηλαστικά μέσω του τσιμπήματός.

Η μόλυνση μπορεί να είναι ασυμπτωματική, όμως όταν εκδηλωθούν συμπτώματα, συνήθως περιλαμβάνουν:

Πυρετό: Ξαφνική αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος, από ήπια έως υψηλή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πονοκέφαλο: Έντονος ή διαρκής πόνος στο κεφάλι, συχνά συνοδεύει τον πυρετό.

Μυϊκή αδυναμία: Γενικευμένη αίσθηση κόπωσης ή πόνος στους μυς.

Εκτός από τα βασικά συμπτώματα οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν:

Κόπωση: Εξάντληση και μειωμένη ενεργητικότητα.

Πόνοι στις αρθρώσεις: Πόνοι παρόμοιοι με γρίπη, που επιμένουν.

Εξάνθημα: Μη φαγούρα, με κηλίδες και βλατίδες.

Διόγκωση λεμφαδένων: Ειδικά στον λαιμό ή πίσω από τα αυτιά.

Οφθαλμικός πόνος: Πίεση ή δυσφορία πίσω από τα μάτια.

Προσοχή: Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να εξελιχθεί σε εγκεφαλίτιδα ή μηνιγγίτιδα, προκαλώντας διαταραχές στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

Σε πόσο χρόνο εμφανίζεται η μόλυνση μετά το τσίμπημα;

Η περίοδος επώασης του ιού του Δυτικού Νείλου κυμαίνεται μεταξύ 2 έως 14 ημερών. Σε άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, τα συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν έως και 21 ημέρες μετά την έκθεση.

Το εξάνθημα κάνει την εμφάνισή του λίγες μέρες μετά τον πυρετό και έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Κηλιδο-βλατιδώδες: Περιλαμβάνει επίπεδες κηλίδες και μικρές ανυψωμένες βλατίδες.

Χωρίς φαγούρα: Αντίθετα με άλλα τσιμπήματα, δεν προκαλεί κνησμό.

Διάχυτη εξάπλωση: Μπορεί να εμφανιστεί στο στήθος, την πλάτη, αλλά και στα άκρα.