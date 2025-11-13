Συνεχείς έλεγχοι και δειγματοληψίες από τις αρχές, αυστηρή τήρηση μέτρων ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει η ευλογιάς των προβάτων καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία καταγράφεται «έκρηξη» κρουσμάτων στην Ηλεία από τη Μανωλάδα έως το Κουρτέσι, απειλώντας πλέον την κτηνοτροφική παραγωγή της περιοχής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, ο αριθμός των θανατωμένων ζώων ξεπερνά τα 1.000, ενώ οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή για να περιορίσουν τη διασπορά της ζωονόσου. Η Διευθύντρια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Π.Ε. Ηλείας, Μπέκυ Σπυροπούλου μιλώντας στο ilialive.gr, τόνισε ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη και απαιτεί απόλυτη εγρήγορση:

«Παρουσιάστηκαν νέες εστίες στο Κουρτέσι, αρχικά σε μια εκτροφή με οικόσιτα και στη συνέχεια σε γειτονικές μονάδες. Έχουμε ήδη στείλει νέα δείγματα για ανάλυση, ενώ η εξάπλωση συνεχίζεται και σε άλλες περιοχές όπως η Βάρδα, η Παλαιά και Νέα Μανωλάδα, η παραλία Αρετής, το Καπελέτο και το Κουρτέσι».

Μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου είχαν θανατωθεί πάνω από 530 ζώα, ενώ μέσα στις τελευταίες ημέρες προστέθηκαν περισσότερα από 400 από νέες εκτροφές, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε σχεδόν 1.000. Η υπηρεσία πραγματοποιεί καθημερινούς ελέγχους μέσα στη ζώνη προστασίας των 5 χιλιομέτρων, με δειγματοληψίες σάλιου για έγκαιρη διάγνωση και αποτροπή νέων μολύνσεων. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέας Φίλιας, επιβεβαίωσε την ανησυχητική εξάπλωση της νόσου:

«Η επέκταση είναι πλέον μεγαλύτερη σε σχέση με πριν από λίγες εβδομάδες. Έχουμε εντείνει τους ελέγχους και καλούμε τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά όλα τα μέτρα βιοασφάλειας. Η παραμικρή αμέλεια μπορεί να οδηγήσει σε νέα έξαρση». Η Ηλεία, με τον ισχυρό κτηνοτροφικό της χαρακτήρα, κινδυνεύει να υποστεί σοβαρό πλήγμα στην παραγωγή και στην τοπική οικονομία, εάν δεν περιοριστεί η νόσος το επόμενο διάστημα. Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται αποφασιστικές για την έκβαση της επιδημίας και για τη διατήρηση της βιωσιμότητας των κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή.

