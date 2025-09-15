Η έρευνα δεν υποδεικνύει ότι μόνο η ώρα του πρωινού καθορίζει τη μακροζωία, αλλά ότι αποτελεί ένδειξη συνολικής σωματικής και ψυχικής υγείας.

Το παλιό ρητό πως «το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας» φαίνεται πως αποκτά νέα επιστημονική βαρύτητα.

Μια πρόσφατη διεθνής έρευνα αποκαλύπτει ότι δεν έχει σημασία μόνο το τι τρώμε, αλλά και το πότε, με την ώρα του πρωινού να συνδέεται άμεσα με τη μακροζωία.

Τα ευρήματα της μελέτης

Η δεκαετής μελέτη, που παρακολούθησε σχεδόν 3.000 ενήλικες ηλικίας 42 έως 94 ετών για διάστημα περίπου τριών δεκαετιών, έδειξε ότι η καθυστέρηση του πρωινού και η αργοπορημένη κατανάλωση δείπνου συνδέονται με αυξημένους κινδύνους για την υγεία, μεταξύ αυτών και για τα οστά.

Την έρευνα ηγήθηκε ο Δρ. Χασάν Ντάσι του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης και της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, με δεδομένα από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, η παράλειψη ή η καθυστέρηση του πρωινού φαίνεται να σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι ερευνητές κατέγραψαν 2.361 θανάτους. Διαπιστώθηκε ότι κάθε επιπλέον ώρα καθυστέρησης στο πρωινό αύξανε τον κίνδυνο θανάτου, ενώ οι ηλικιωμένοι που έτρωγαν νωρίτερα εμφάνιζαν καλύτερα ποσοστά επιβίωσης: 89,5% έναντι 86,7% σε διάστημα 10 ετών.

Γιατί δεν πρέπει να καθυστερείτε το πρωινό;

Οι αλλαγές στις ώρες των γευμάτων με την πάροδο της ηλικίας συνδέονται με παράγοντες όπως:

κακός ύπνος,

κατάθλιψη ή άγχος,

οδοντικά προβλήματα και δυσκολίες στη μάσηση,

κόπωση,

αλλαγές στον τρόπο ζωής (συνταξιοδότηση, μοναξιά, μετακόμιση σε οίκους ευγηρίας).

Όπως τονίζει η Ντάσι, αυτά τα προβλήματα δεν προκαλούν απαραίτητα την καθυστερημένη κατανάλωση πρωινού, ωστόσο συχνά εμφανίζονται παράλληλα.