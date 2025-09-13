Διατροφολόγος αποκαλύπτει πού ωφελεί το περπάτημα για 10, 30, 40 ή 60 λεπτά

Απώλεια λίπους έως μειωμένη αρτηριακή πίεση τα οφέλη.

Το περπάτημα είναι μία από τις πιο απλές, εύκολες και αποτελεσματικές μορφές άσκησης, που μπορεί να ενταχθεί εύκολα στην καθημερινότητα.

Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ή συνδρομή σε γυμναστήριο. Αρκεί ένα ζευγάρι άνετα παπούτσια και λίγη διάθεση. Παρά την απλότητά του, προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία.

Σε σωματικό επίπεδο, το τακτικό περπάτημα ενισχύει το καρδιαγγειακό σύστημα, συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και βοηθά στον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Παράλληλα, βελτιώνει την κυκλοφορία, ενδυναμώνει τα οστά και τους μύες, και μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο οστεοπόρωσης. Το περπάτημα σε καθημερινή βάση συμβάλλει επίσης στην καύση θερμίδων, διευκολύνοντας τη διατήρηση ή την απώλεια βάρους. Ακόμα και μικρά διαλείμματα περπατήματος, διάρκειας 10-15 λεπτών, έχουν θετική επίδραση στον μεταβολισμό.

Η ψυχική υγεία επωφελείται εξίσου. Το περπάτημα μειώνει τα επίπεδα άγχους και στρες, ενισχύει τη διάθεση και βοηθά στην αντιμετώπιση ήπιων μορφών κατάθλιψης. Έρευνες δείχνουν ότι η κίνηση σε φυσικό περιβάλλον, όπως πάρκα ή παραθαλάσσιες περιοχές, ενισχύει την αίσθηση ευεξίας και βελτιώνει τη συγκέντρωση και τη δημιουργικότητα.

Το σημαντικότερο είναι ότι το περπάτημα μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του καθενός: από χαλαρούς περιπάτους μέχρι γρήγορο βάδισμα που ανεβάζει τους καρδιακούς παλμούς. Αποτελεί, επομένως, μια απλή συνήθεια που, αν γίνει καθημερινή, προσφέρει μακροχρόνια υγεία, ενέργεια και ισορροπία.

Η διατροφολόγος Deepsikha Jain επιβεβαιώνει ότι ακόμη και οι σύντομες συνεδρίες περπατήματος μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την υγεία, υποστηρίζοντας την σταδιακή αύξηση του χρόνου περπατήματος.

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο καθημερινός στόχος των 10.000 βημάτων βελτιώνει τα αποτελέσματα και προάγει τη μείωση της αρνητικής διάθεσης, βελτιώνει την καρδιαγγειακή υγεία, διαχειρίζεται το σάκχαρο στο αίμα και πολλά άλλα.

Η διατροφολόγος τόνισε πως το περπάτημα για 10, 30, 40 ή 60 λεπτά μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη για την υγεία, εξηγώντας πως:

10 λεπτά περπάτημα: βοηθά στη βελτίωση της διάθεσης και στη μείωση του σακχάρου στο αίμα, ιδιαίτερα αν κάποιος έχει διαβήτη.

30 λεπτά περπάτημα: έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την αρτηριακή πίεση και τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής. Επιπλέον, βοηθά στη μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης κατάθλιψης και άγχους.

40 λεπτά περπάτημα: βελτιώνει την πυκνότητα των οστών, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών και βελτιώνει τον εγκέφαλο (τη μνήμη και τη δημιουργικότητα).

60 λεπτά περπάτημα: αυξάνει τις πιθανότητες μείωσης λίπους, βοηθά στη μείωση του άγχους και στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου.

{https://www.instagram.com/reel/DOfeRmUDOxV/}

Πηγή Hindustan Times