Νισάφι πια με αυτή την Eurostat

Ήρθε η Eurostat να μας πει για τη δημόσια υγεία, αστεία πράγματα.

Για θλιβερή πρωτιά στην Ελλάδα και στον τομέα της Υγείας κάνει λόγο η Eurostat, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι 1 στους 5 Έλληνες δεν έλαβε την ιατρική περίθαλψη που έπρεπε το 2024.

Μας κάνουν πλάκα;

Επίσης λένε ότι η Ελλάδα έχει τις λιγότερες κλίνες σε σύγκριση με τα νοσοκομεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πάνε καλά;

Συνεχίζουν την ίδια κασέτα δίνοντας μάλιστα πίνακες ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της ΕΕ σε κλίνες μακροχρόνιας φροντίδας, με μόλις 20 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους το 2023, έναντι 24 το 2013.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Ολλανδία (1.400), τη Σουηδία (1.315) και το Βέλγιο (1.250), ενώ μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Βουλγαρία (26) και η Πολωνία (222).

Έπαθαν delulu;

Μα καλά. Δεν είδαν τι απάντησαν οι... κομματικοί της ΝΔ, συγγνώμη, οι Έλληνες πολίτες σε έρευνα με SMS που έκανε η κυβέρνηση;

Δεν διάβασαν εκεί στη Eurostat, ότι «το ΕΣΥ γίνεται πιο αποτελεσματικό και ανθρώπινο» όπως είπε ο Κ.Μητσοτάκης; Δεν είδαν ότι οι... κομματικοί, συγγνώμη, οι Έλληνες ασθενείς σε ποσοστό 75% είναι ικανοποιημένοι με την περίθαλψη που έλαβαν;

Επιτέλους, λίγος σεβασμός εκεί στην Eurostat.

Νισάφι πια…

Κ.Σ.