Γιατρός περιγράφει τι του συνέβη όταν έτρωγε υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα για έναν μήνα

Ο γιατρός, Δρ. Chris Van Tulleken, περιγράφει τι συνέβη στο σώμα και την καθημερινότητά του όταν έτρωγε υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα για έναν μήνα.

Πρόκειται για πρόκληση που ανέλαβε, εν μέρει, για το ντοκιμαντέρ του BBC «What are we Feeding our Kids?». Υπάρχουν ανησυχίες ότι αυτά τα τρόφιμα οδηγούν τους ανθρώπους να τρώνε περισσότερο και να παίρνουν βάρος. Ένας στους τέσσερις ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμάται ότι είναι παχύσαρκος, καθώς και ένα στα πέντε παιδιά ηλικίας δέκα έως έντεκα ετών.

«Ήθελα να μάθω ποια επίδραση είχε σε μένα μια διατροφή πλούσια σε υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα», λέει ο Δρ. Chris Van Tulleken. Υπάρχει ελάχιστη έρευνα για το πώς τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα αλληλεπιδρούν με το σώμα μας, ειδικά μεταξύ των παιδιών και των εφήβων, που τρώνε περισσότερο από τον μέσο ενήλικα. Για το πείραμα, ο Chris αύξησε τη συνήθη πρόσληψη υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων κατά 30% σε 80% για τέσσερις εβδομάδες. «Ακούγεται ακραίο, αλλά είναι η διατροφή που τρώει ένας στους πέντε ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο», λέει.

«Ένιωθα δέκα χρόνια μεγαλύτερος»

Αφού πέρασε ο μήνας, ο γιατρός ανέφερε κακό ύπνο, καούρα, δυσάρεστα συναισθήματα, άγχος, νωθρότητα και χαμηλή λίμπιντο. Είχε επίσης, αιμορροΐδες από δυσκοιλιότητα. «Ένιωθα δέκα χρόνια μεγαλύτερος», λέει, αλλά «δεν συνειδητοποίησα ότι όλα οφείλονταν στο φαγητό μέχρι που σταμάτησα να κάνω αυτή τη διατροφή».

Ο γιατρός πήρε σχεδόν 7 κιλά στις τέσσερις εβδομάδες και πέρασε από ένα υγιές βάρος σε υπέρβαρο. «Αν η αύξηση βάρους συνεχιζόταν με αυτόν τον ρυθμό για έξι μήνες, θα είχα πάρει 18 κιλά», λέει. Και τα προβλήματα δεν σταμάτησαν εκεί. Οι σαρώσεις εγκεφαλικής δραστηριότητας έδειξαν ότι οι περιοχές του εγκεφάλου του που είναι υπεύθυνες για την ανταμοιβή είχαν συνδεθεί με τις περιοχές που οδηγούν σε επαναλαμβανόμενη, αυτόματη συμπεριφορά. «Η κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφών έγινε κάτι που ο εγκέφαλός μου απλώς μου λέει να κάνω, χωρίς καν να το θέλω», λέει, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια παρόμοια εγκεφαλική αντίδραση στη λήψη ουσιών που θεωρούμε κλασικά εθιστικές, όπως τα τσιγάρα, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Οι αλλαγές στην εγκεφαλική δραστηριότητα δεν ήταν μόνιμες, αλλά «αν μπορεί να το κάνει αυτό σε τέσσερις εβδομάδες στον 42χρονο εγκέφαλό μου, τι κάνει στους εύθραυστους αναπτυσσόμενους εγκεφάλους των παιδιών μας;», αναρωτιέται.

Δεν γνωρίζουμε ακριβώς γιατί τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα έχουν αυτές τις επιπτώσεις, αλλά ο γιατρός λέει ότι οι περισσότερες υποθέσεις καταλήγουν σε έναν συνδυασμό της φυσικής πράξης της επεξεργασίας και της θρεπτικής τους σύνθεσης.

