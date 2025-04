Είναι νόστιμο αλλά ρίχνει και την χοληστερίνη

«Καυτερό» μυστικό για υγιή καρδιά; Η καψαϊκίνη, η ένωση που δίνει στις πιπεριές τσίλι τη χαρακτηριστική τους «φλόγα», δεν είναι απλώς υπεύθυνη για τη γεύση – φαίνεται πως μπορεί να μειώσει τη χοληστερίνη, να προστατεύσει από καρδιοπάθειες και να ενισχύσει τη συνολική υγεία της καρδιάς, σύμφωνα με νεότερες έρευνες.

Η χοληστερίνη και τα μπαχαρικά έχουν μια πιο ενδιαφέρουσα σχέση απ’ όσο ίσως φαντάζεσαι. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι ορισμένα κοινά μπαχαρικά, όπως η κανέλα, ο κουρκουμάς και το τζίντζερ, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των επιπέδων της «κακής» LDL χοληστερίνης και στην αύξηση της «καλής» HDL.

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, όμως, το μυστικό συστατικό για τη μείωση της χοληστερόλης και ενδεχομένως την αποτροπή του καρκίνου είναι άλλο!

Οι έρευνες δείχνουν ότι οι πιπεριές τσίλι θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διατήρηση μιας υγιούς καρδιάς χάρη στην καψαϊκίνη, την ένωση που δίνει στις πιπεριές τσίλι τη «φλογερή» τους γεύση.

Η καψαϊκίνη δεν είναι υπεύθυνη μόνο για το πόσο καίνε οι πιπεριές, αλλά διαθέτει επίσης ιδιότητες που ρίχνουν την χοληστερόλη, ενώ μπορεί ακόμη και να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου καρκίνου και αρθρίτιδας. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Frontiers in Nutrition το 2022 έριξε φως στον τρόπο με τον οποίο η καψαϊκίνη επηρεάζει τα επίπεδα χοληστερόλης.

Στη μελέτη αυτή, οι ερευνητές εξέτασαν εννέα ελεγχόμενες δοκιμές που αφορούσαν 461 ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο - ένα σύμπλεγμα παθήσεων που αυξάνουν τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 και προβλημάτων στην καρδιά ή στα αιμοφόρα αγγεία.

Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι η πρόσληψη καψαϊκίνης μείωσε «σημαντικά» τη συνολική χοληστερόλη και τη χοληστερόλη λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας (γνωστή και ως «κακή» χοληστερίνη).

Οι συγγραφείς της μελέτης κατέληξαν στο συμπέρασμα πως «η συμπληρωματική χορήγηση καψαϊκίνης (CAP) είναι μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για τη μείωση των επιπέδων ολικής χοληστερόλης και λιποπρωτεϊνικής χοληστερόλης χαμηλής πυκνότητας σε ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο. Ωστόσο, η βραχυπρόθεσμη (λιγότερο από 12 εβδομάδες) χρήση του CAP στις γυναίκες μπορεί επίσης να μειώσει τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων [ένας τύπος λίπους που βρίσκεται στο αίμα]».

Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι το τσίλι και η καψαϊκίνη αποτελούν πιθανούς συμμάχους στην καταπολέμηση των καρδιακών παθήσεων. Μια μελέτη που παρουσιάστηκε στο Journal of the American College of Cardiology το 2019 διαπίστωσε ότι η συχνή κατανάλωση πιπεριών τσίλι μπορεί να συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από καρδιακές παθήσεις.

Η έρευνα αυτή εμβάθυνε στη διατροφή και το ιστορικό υγείας περισσότερων από 22.000 ατόμων που διέμεναν στη νότια Ιταλία, παρακολουθώντας τα για ένα μέσο διάστημα λίγο πάνω από οκτώ χρόνια.

Τα ευρήματα ήταν αρκετά εντυπωσιακά, δείχνοντας ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν πιπεριές τσίλι πάνω από τέσσερις φορές την εβδομάδα είχαν περίπου κατά ένα τρίτο λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιακές παθήσεις. Είναι αξιοσημείωτο ότι το πλεονέκτημα αυτό φάνηκε να υφίσταται ανεξάρτητα από το αν οι συμμετέχοντες ακολουθούσαν μια διατροφή μεσογειακού τύπου ή μια διατροφή που θεωρείται λιγότερο ευεργετική για την υγεία.

