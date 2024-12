Γρίπη και κρυολόγημα: Τα γιατροσόφια που μπορεί να ανακουφίζουν από τα συμπτώματα

Τζίντζερ, κουρκουμάς, ψευδάργυρος και άλλα «όπλα» για το κρυολόγημα και τη γρίπη.

Είναι η εποχή του χρόνου που παντού γύρω μας ακούμε βήχα ή όλοι είναι με ένα χαρτομάντιλο στο χέρι, καθώς «σαρώνουν» το κοινό κρυολόγημα και η γρίπη.

Αν παρά τις προφυλάξεις αρρωστήσουμε, τα αντιβιοτικά δεν είναι λύση γιατί η γρίπη ή το κοινό κρυολόγημα προκαλούνται από ιούς. Τα αντιβιοτικά είναι κατάλληλα για τις βακτηριακές λοιμώξεις, «φωνάζουν» πάντα οι γιατροί.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συμπτώματα της γρίπης- πυρετός, πονοκέφαλος, μυαλγίες ή καταρροή- διαρκούν από τρεις έως πέντε ημέρες. Κάποιοι μπορεί να εμφανίσουν βήχα, πονόλαιμο, ή κόπωση, που μπορεί να «κρατήσουν» λίγο περισσότερο. Τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος είναι παρόμοια- για αυτό ο κόσμος έχει την τάση να αποκαλεί τα πάντα «γρίπη» τον χειμώνα- αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι πιο ήπια και αναπτύσσονται πιο αργά, επισημαίνει η δρ. Έλεν Κιπ Τάλμποτ, καθηγήτρια Ιατρικής στο πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ του Τενεσί.

Πέρα από την ξεκούραση που συστήνουν οι γιατροί σε περίπτωση γρίπης ή κρυολογήματος, οι περισσότεροι ξέρουμε και μερικά «γιατροσόφια» που βοηθούν με τα συμπτώματα. Για πολλά από αυτά έχουν γίνει έρευνες, αλλά συχνά είναι μικρής κλίμακας ή δεν δείχνουν ότι έχουν μεγάλη αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, γιατροί λένε ότι αν μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα όταν είμαστε άρρωστοι, δεν είναι κακό να καταφεύγουμε σε γιατροσόφια, ακόμα κι αν πρόκειται για φαινόμενο placebo. Βέβαια, αν τα συμπτώματα είναι σοβαρά, για παράδειγμα σε περίπτωση δύσπνοιας ή αν διαρκέσουν πάνω από μία εβδομάδα, θα πρέπει να επισκεφθούμε γιατρό.

Αυτά είναι μερικά από τα πιο δημοφιλή γιατροσόφια για τέτοιες περιπτώσεις:

Βιταμίνη C και ψευδάργυρος

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι κάποια γιατροσόφια με βιταμίνη C, ψευδάργυρο και μούρο αφροξυλιάς μπορούν τουλάχιστον να τονώσουν το ανοσοποιητικό σύστημα και να μειώσουν ελαφρώς τη διάρκεια των συμπτωμάτων.

Η άποψη ότι η βιταμίνη C ενδέχεται να βοηθά στο κρυολόγημα υπάρχει εδώ και δεκαετίες, ωστόσο ακόμα αμφισβητείται η αποτελεσματικότητά της σε αυτό το ζήτημα. Ο οργανισμός δεν μπορεί να αποθηκεύσει υψηλές δόσεις βιταμίνης C, όπως αυτές στα συμπληρώματα. Ανάλυση παλαιότερων μελετών, το 2013, έδειξε ότι αν πάρουμε το συμπλήρωμα πριν αρχίσουμε να νιώθουμε άρρωστοι, τότε θα μειωθεί η διάρκεια των συμπτωμάτων κατά περίπου μία ημέρα. Αν όμως πάρουμε βιταμίνη C αφού έχουν εμφανιστεί τα συμπτώματα, τότε δεν υπάρχουν οφέλη.

Παρομοίως, κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι τα μούρα κουφοξυλιάς- συστατικό πολλών σιροπιών- μειώνουν τη διάρκεια των συμπτωμάτων αν τα πάρουμε πριν ή αμέσως μόλις αρρωστήσουμε. Ωστόσο, τα σχετικά δεδομένα είναι πολύ περιορισμένα.

Όσο για τον ψευδάργυρο- που περιέχουν πολλά σιρόπια και ταμπλέτες- σύμφωνα με μία έρευνα αν παίρνουμε τέτοια σκευάσματα κάθε 3-4 ώρες, μπορεί να ταλαιπωρηθούμε από γρίπη ή κρυολόγημα κατά 1-2 ημέρες λιγότερες. Όμως, άλλες αναλύσεις έδειξαν ότι δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις προκειμένου οι ειδικοί να καταλήξουν ότι δεν πρόκειται για placebo.

Τσάι, σούπα, τζίντζερ και κουρκουμάς

Στον πονόλαιμο και τον βήχα, η ενυδάτωση μπορεί να μας βοηθήσει να νιώσουμε καλύτερα. Αυτό επιτυγχάνεται πίνοντας άφθονο νερό, ζεστό τσάι, ζωμούς ή σούπες.

Σε πολλές κουλτούρες το τζίντζερ (ή πιπερόριζα στα ελληνικά) είναι η πρώτη λύση στην οποία καταφεύγουν όταν έχουν πονόλαιμο. Πολλοί το βάζουν σε βραστό νερό με βότανα για την παρασκευή ροφημάτων ή το προσθέτουν σε κοτόσουπες. Κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι το τζίντζερ ενδέχεται να έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, που μπορούν να βοηθήσουν με τον πονόλαιμο.

Αντίστοιχες ιδιότητες ενδέχεται να έχει και η ρίζα κουρκουμά. Όμως, είναι δύσκολο να αποδειχθεί, επειδή η κουρκουμίνη δεν απορροφάται εύκολα από τον οργανισμό και μπορεί να υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη σύνθεση των συμπληρωμάτων κουρκουμά. Η προσθήκη κουρκουμά στο φαγητό ή η ανάμειξη με λιπαρή ουσία, όπως μαγειρικό λάδι ή ζεστό γάλα μπορεί να βοηθήσει να απορροφήσουμε περισσότερα από τα οφέλη της κουρκουμίνης. Η προσθήκη μαύρου πιπεριού επίσης μπορεί να βοηθήσει σε αυτό.

Αλατόνερο και μέλι

Αν ο πονόλαιμος επιδεινώνεται με βήχα, οι γαργάρες με αλατόνερο μπορεί να βοηθήσουν. Η «συνταγή» είναι μισό κουταλάκι αλάτι σε ένα ποτήρι ζεστό νερό, με το οποίο κάνουμε γαργάρες για λίγα δευτερόλεπτα.

Γιατροί συχνά συστήνουν γαργάρες με αλατόνερο για την ανακούφιση του πόνου στο στόμα ή στον λαιμό. Αν προσθέσουμε σε αυτό το διάλυμα μέλι, ή ζεστό ρόφημα μπορεί να έχει παρόμοιο ανακουφιστικό αποτέλεσμα.

Άλλοι απλά τρώνε μέλι. Μία μελέτη σε παιδιά 1-5 ετών έδειξε ότι δύο κουταλάκια μέλι πριν από τον ύπνο μείωνε τον βήχα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ρινικές πλύσεις, βότανα και ατμός

Η διατήρηση της υγρασίας των ρινικών κοιλοτήτων είναι άλλο ένας απλός, ασφαλής τρόπος για να νιώσουμε ανακούφιση όταν έχουμε γρίπη ή κρυολόγημα.

Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε χρησιμοποιώντας υγραντήρα, με ατμό βοτάνων ή κάνοντας πλύσεις με ζεστό αλατόνερο. Τα neti pots- δοχεία για ρινικές πλύσεις- χρησιμοποιούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2019 έδειξε ότι οι ρινικές πλύσεις μπορεί να βοηθήσουν να κρατήσει λιγότερο το κρυολόγημα.

Για αυτές τις πλύσεις πρέπει να χρησιμοποιούμε μόνο αποσταγμένο, αποστειρωμένο ή βρασμένο νερό. Εναλλακτικά, υπάρχουν τα ρινικά σπρέι του εμπορίου.

Η μενθόλη επίσης μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση ότι αναπνέουμε πιο εύκολα. Στο εμπόριο υπάρχουν αλοιφές με μενθόλη, τις οποίες μπορούμε να βάλουμε κάτω από τη μύτη, ή στον λαιμό για να νιώσουμε ανακούφιση από τα συμπτώματα. Άλλοι για τον ίδιο λόγο βάζουν βότανα- όπως ευκάλυπτο ή θυμάρι- για βραστό νερό για 5-10 λεπτά, στη συνέχεια καλύπτουν το κεφάλι τους με μια πετσέτα και εισπνέουν τον ατμό. Αντίστοιχα οφέλη μπορεί να έχουμε αν κρεμάσουμε αποξηραμένα φύλλα αυτών των βοτάνων στο μπάνιο, ενώ κάνουμε ζεστό ντους.

Πηγή: NYT