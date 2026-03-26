Για πρώτη φορά οι τεχνολογικοί κολοσσοί κρίνονται νομικά υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό εφαρμογών που κατηγορούνται ότι βλάπτουν την ψυχική υγεία των νέων.

Ένα σώμα ενόρκων στο Λος Άντζελες έκρινε την Τετάρτη ότι η Meta και η Google της Alphabet ενήργησαν με αμέλεια στον σχεδιασμό πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης που είναι επιβλαβείς για τους νέους, σε μια ιστορική απόφαση ύψους 6 εκατ. δολαρίων που αναμένεται να αποτελέσει νομικό προηγούμενο για πολλές παρόμοιες αγωγές.

Οι ένορκοι έκριναν πως η Meta θα έπρεπε να καταβάλλει αποζημίωση 4,2 εκατ. δολαρίων και η Google 1,8 εκατ. δολαρίων για την υπόθεση της 20χρονης σήμερα Κέιλι, η οποία εθίστηκε από νεαρή ηλικία στο YouTube της Google και στο Instagram της Meta, λόγω χαρακτηριστικών που έχουν σχεδιαστεί για αυτόν ακριβώς λόγο, όπως το «ατέρμονο scrolling» που ενθαρρύνει τους χρήστες να συνεχίζουν να βλέπουν νέο περιεχόμενο.

Οι ένορκοι έκριναν ότι οι δύο εταιρείες επέδειξαν αμέλεια στον σχεδιασμό των εφαρμογών και δεν προειδοποίησαν για τους κινδύνους τους.

«Η σημερινή ετυμηγορία είναι ένα μήνυμα - από ένα σώμα ενόρκων προς ολόκληρη τη βιομηχανία - ότι έφτασε η ώρα της λογοδοσίας», δήλωσε ο επικεφαλής δικηγόρος της ενάγουσας.

Η αμερικανική νομοθεσία παρέχει ισχυρή προστασία στις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης για το περιεχόμενο που φιλοξενούν, ωστόσο η ενάγουσα εστίασε στον σχεδιασμό των πλατφορμών - και όχι στο περιεχόμενο. Παρόλα αυτά η Meta και η Google διαφωνούν με την απόφαση και σκοπεύουν να ασκήσουν έφεση, σύμφωνα με εκπροσώπους τους.

* Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο αναλυτής της επενδυτικής εταιρείας D.A. Davidson, Γκιλ Λούρια, χαρακτήρισε την απόφαση «πισωγύρισμα» για τις δύο εταιρείες, εκτιμώντας ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί μέσω νέων υποθέσεων και εφέσεων, αλλά ενδέχεται τελικά να οδηγήσει σε μέτρα προστασίας των χρηστών που θα επηρεάσουν την ανάπτυξή τους.

Οι εταιρείες Snap και TikTok ήταν επίσης εναγόμενες στη δίκη, αλλά κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την ενάγουσα πριν την έναρξή της, χωρίς να δημοσιοποιηθούν οι όροι.

«Οι εταιρείες στόχευαν συνειδητά τα παιδιά και έθεταν το κέρδος πάνω από την ασφάλεια»

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι δικηγόροι της ενάγουσας επιχείρησαν να αποδείξουν ότι οι εταιρείες στόχευαν συνειδητά τα παιδιά και έθεταν το κέρδος πάνω από την ασφάλεια. Από την πλευρά της, η Meta απέδωσε τα προβλήματα ψυχικής υγείας της ενάγουσας στις δύσκολες οικογενειακές της συνθήκες, ενώ το YouTube υποστήριξε ότι η χρήση της πλατφόρμας από την ίδια ήταν περιορισμένη.

Οι ένορκοι είδαν εσωτερικά έγγραφα που αποκάλυπταν πώς οι εταιρείες επιδίωκαν να προσελκύσουν νεότερους χρήστες, ενώ κατέθεσαν και στελέχη τους, μεταξύ των οποίων και ο διευθύνων σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ.

Αναφερόμενος στην απόφαση της εταιρείας να άρει προσωρινή απαγόρευση σε φίλτρα ομορφιάς που, σύμφωνα με ορισμένους εντός της εταιρείας, θα μπορούσαν να είναι επιβλαβή για έφηβα κορίτσια, ο Ζάκερμπεργκ δήλωσε ότι επέλεξε να επιτρέψει στους χρήστες να εκφράζονται.

«Ένιωσα ότι τα στοιχεία δεν ήταν αρκετά σαφή για να δικαιολογήσουν τον περιορισμό της έκφρασης των ανθρώπων», είπε.

Το ζήτημα της ελευθερίας του λόγου και της διαχείρισης περιεχομένου αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο στις εφέσεις που θα ακολουθήσουν.

Ο δικαστικός αγώνας μόλις ξεκίνησε

Τα τελευταία χρόνια, οι αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί δέχονται αυξανόμενη κριτική για την ασφάλεια παιδιών και εφήβων. Η συζήτηση έχει πλέον μεταφερθεί στα δικαστήρια, καθώς το Κογκρέσο δεν έχει προχωρήσει σε συνολική ρύθμιση των κοινωνικών δικτύων.

Τουλάχιστον 20 πολιτείες ψήφισαν πέρυσι νόμους σχετικά με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από παιδιά, περιλαμβάνοντας μέτρα όπως η επαλήθευση ηλικίας για τη δημιουργία λογαριασμών και περιορισμούς στη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία.

Παράλληλα, μια άλλη υπόθεση για τον εθισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που έχει κατατεθεί από πολιτείες και σχολικές περιφέρειες, αναμένεται να εκδικαστεί το καλοκαίρι σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, ενώ νέα δίκη έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο στο Λος Άντζελες και θα αφορά τις πλατφόρμες Instagram, YouTube, TikTok και Snapchat.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε ξεχωριστή υπόθεση, σώμα ενόρκων στο Νέο Μεξικό έκρινε ότι η Meta παραβίασε την πολιτειακή νομοθεσία, κατόπιν αγωγής του γενικού εισαγγελέα, ο οποίος κατηγόρησε την εταιρεία ότι παραπλάνησε τους χρήστες σχετικά με την ασφάλεια των Facebook, Instagram και WhatsApp και ότι διευκόλυνε τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της.

Πηγή: Reuters