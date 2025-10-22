Η Amazon θα εξοικονομεί περίπου 30 σεντς για κάθε προϊόν που αποθηκεύει και παραδίδει στους πελάτες της.

Σχέδιο αυτοματοποίησης του μεγαλύτερου μέρους των δραστηριοτήτων της, «θυσιάζοντας» εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, υλοποιεί στις ΗΠΑ η Amazon, σύμφωνα με τους New York Times.

Η εφημερίδα επικαλούμενη εσωτερικά έγγραφα, αποκαλύπτει ότι η Amazon στοχεύει τα ρομπότ να καλύψουν 600.000 θέσεις εργασίας έως το 2033 - διαφορετικά θα έπρεπε να κάνει ισάριθμες προσλήψεις - παρά τις εκτιμήσεις για διπλασιασμό των πωλήσεων τη συγκεκριμένη περίοδο.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η ομάδα ρομποτικής της Amazon εργάζεται για την αυτοματοποίηση του 75% των δραστηριοτήτων της εταιρείας, ώστε μέχρι το 2027 η εταιρεία να... γλιτώσει 160.000 προσλήψεις. Αυτό σημαίνει ότι η Amazon θα εξοικονομεί περίπου 30 σεντς για κάθε προϊόν που αποθηκεύει και παραδίδει στους πελάτες της.

Συνολικά οι προσπάθειες αυτοματοποίησης αναμένεται να εξοικονομήσουν στην εταιρεία 12,6 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2025 έως το 2027.

Όπως αποκαλύπτουν τα εσωτερικά έγγραφα, η Amazon εξετάζει τρόπους για να βελτιώσει την εικόνα της ως «καλός εταιρικός πολίτης» ενόψει των αντιδράσεων για τις μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας, σύμφωνα με τους NYT.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, η εταιρεία αποφεύγει τους όρους «αυτοματοποίηση» και «τεχνητή νοημοσύνη».

Αντ' αυτών, χρησιμοποιεί πιο ασαφείς όρους όπως «προηγμένη τεχνολογία» και «cobot» - ρομπότ που συνεργάζονται με ανθρώπους.

Σε δήλωση προς το The Verge, η εκπρόσωπος της Amazon Kelly Nantel είπε ότι τα έγγραφα που διέρρευσαν αντικατοπτρίζουν την άποψη μιας μόνο ομάδας και δεν αντιπροσωπεύουν τη συνολική στρατηγική της εταιρείας «τώρα ή στο μέλλον».

«Τα έγγραφα που διαρρέουν συχνά παρουσιάζουν μια ελλιπή και παραπλανητική εικόνα των σχεδίων μας, και αυτό ισχύει και στην περίπτωση αυτή. Στην κουλτούρα της γραπτής επικοινωνίας που έχουμε, χιλιάδες έγγραφα κυκλοφορούν σε όλη την εταιρεία ανά πάσα στιγμή, το καθένα με διαφορετικό βαθμό ακρίβειας και επικαιρότητας», δήλωσε Η Nantel.

«Προχωράμε ενεργά σε προσλήψεις σε εγκαταστάσεις λειτουργίας σε όλη τη χώρα και πρόσφατα ανακοινώσαμε σχέδια για την κάλυψη 250.000 θέσεων για την περίοδο των εορτών», πρόσθεσε

Με πληροφορίες από The Verge