Η Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα στην ΕΕ που ενέκρινε έναν ολοκληρωμένο νόμο με τον οποίο ρυθμίζει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και ο οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει περιορισμό την πρόσβαση των παιδιών και ποινές φυλάκισης σε όσους χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να προκαλέσουν βλάβη, όπως η δημιουργία deepfakes.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι ο νόμος αποτελεί μια αποφασιστική κίνηση που επηρεάζει τον τρόπο χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης σε ολόκληρη την Ιταλία.

Στόχος είναι η προώθηση της «ανθρωποκεντρικής, διαφανούς και ασφαλούς χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης», δίνοντας παράλληλα έμφαση στην «καινοτομία, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής».

Το νομοσχέδιο εισάγει ποινές φυλάκισης από ένα μέχρι πέντε έτη για παράνομη διάδοση περιεχομένου που παράγεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, εφόσον προκαλεί βλάβη.

Θα υπάρχουν επίσης αυστηρότερες ποινές για τη διάπραξη εγκλημάτων με τη χρήση της τεχνολογίας, όπως η κλοπής ταυτότητας, και αυστηρότεροι κανόνες διαφάνειας και ανθρώπινης εποπτείας που διέπουν τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας στους χώρους εργασίας, καθώς και σε μια σειρά τομέων όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη και ο αθλητισμός.

Επιπλέον, τα παιδιά κάτω των 14 ετών θα χρειάζονται γονική συναίνεση για πρόσβαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

