Τα γυάλια Meta Ray-Ban διαθέτουν οθόνη στο εσωτερικό μέρος και μπορούν να μεταφράζουν συνομιλίες, να εμφανίζουν πληροφορίες για αξιοθέατα και να δίνουν οδηγίες.

Η Meta λανσάρει τα πρώτα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban AI, με ενσωματωμένη οθόνη για επαυξημένη εμπειρία της πραγματικότητας.

Τα Ray-Ban της Meta είναι τα πρώτα έξυπνα γυαλιά με οθόνη heads-up από την εποχή των... άτυχων Google Glass και διαθέτουν κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο.

Μια μικρή, φωτεινή και ευκρινής έγχρωμη οθόνη προβάλλεται στο εσωτερικό του δεξιού φακού, ο οποίος φαίνεται να αιωρείται ακριβώς κάτω από τη γραμμή των ματιών του χρήστη και μπορεί να εμφανίσει οτιδήποτε, από κείμενο μέχρι εικόνες και βιντεοκλήσεις. Η οθόνη εμφανίζεται κατά την αλληλεπίδραση με τα γυαλιά, αλλά δεν είναι ορατή από μπροστά. Μια λυχνία LED ειδοποιεί τους άλλους όταν η κάμερα είναι ενεργή.

{https://www.youtube.com/watch?v=5cVGKvl7Oek}

Τα γυαλιά παρουσιάστηκαν χθες από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, στην εκδήλωση Meta Connect.

Σύμφωνα με τον Guardian, υπήρξαν κάποια προβλήματα κατά τη διάρκεια της επίδειξης, τα οποία ο Ζούκερμπεργκ απέδωσε στο κακό... wifi στην αίθουσα της εκδήλωσης.

{https://www.youtube.com/watch?v=wTG821-wREI}

Τα γυαλιά απαιτούν σύνδεση Bluetooth σε Android ή iPhone και υποστηρίζουν μηνύματα και βιντεοκλήσεις μέσω των εφαρμογών της Meta (WhatsApp, Messenger και Instagram).

Μπορούν να εμφανίσουν λεζάντες ή μεταφράσεις συνομιλιών, να παρέχουν αναλυτικές οδηγίες πεζοπορίας, χειριστήρια αναπαραγωγής μουσικής και η οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως... σκόπευτρο κατά τη λήψη φωτογραφιών πριν από την κοινοποίησή τους.

Το AI chatbot της Meta μπορεί επίσης να εμφανίσει απαντήσεις σε ερωτήσεις με εικόνες και κείμενο, συμπεριλαμβανομένων συνταγών βήμα προς βήμα, λεπτομερειών για πίνακες ζωγραφικής ή άλλων πληροφοριών.

Η ισχύς διαρκεί έως και έξι ώρες και φορτίζουν σε πτυσσόμενη θήκη.

Τα γυαλιά Meta Ray-Ban Display θα είναι διαθέσιμα στις ΗΠΑ από τις 30 Σεπτεμβρίου και η τιμή τους θα ξεκινά από 799 δολάρια. Αρχές του 2026 θα είναι διαθέσιμα και σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Καναδά.

Με πληροφορίες από Guardian