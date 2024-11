Ο επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στο GenAI Summit.

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει όχημα για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και αν ναι, τότε ποια είναι η νέα αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον δρόμο; Με τη στήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, το διεθνές συνέδριο GenAI Summit 2024, που διεξήχθη στις 18 Νοεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), επιχείρησε, μέσα από πολλά και ενδιαφέροντα πάνελ, να απαντήσει σε αυτά καθώς και σε αρκετά ακόμα ερωτήματα που αφορούν τις νέες τεχνολογίες και τις ευκαιρίες που προκύπτουν.

Σε ένα από αυτά τα πάνελ, με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη: Όχημα για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα (με βάση την Έκθεση Draghi)», το οποίο συντόνισε η κ. Μαρία Ωραιοζήλη-Κουτσουπιά, ιδρύτρια του Εθνικού Ινστιτούτου Δικαίου Τεχνητής Νοημοσύνης, Προσωπικών Δεδομένων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Rythmisis, συμμετείχε ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση, και δη με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να δράσει άμεσα ώστε να ανακτήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της. «Ηθικοί είμαστε. Αλλά είμαστε και χορτοφάγοι σε έναν κόσμο σαρκοφάγων. Και δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να μας φάνε. Αυτό που μπορούμε και πρέπει να περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι να διευκολύνει και να οδηγήσει συνολικά την ΕΕ να ανακτήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της», τόνισε και συμπλήρωσε πως «ο Draghi έλαβε την εντολή να μας πει πώς μπορεί να είναι ανταγωνιστική η Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη είναι υποχρεωμένη να είναι ηγέτης. Αυτή είναι η νέα αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης: να αντιμετωπίσει παγκόσμια ζητήματα με το μέγεθος το οποίο διαθέτει και να κατοχυρώσει την ηγετική της θέση».

Από την πλευρά του, ο γραμματέας του European Group of Ethics in Science and New Technologies της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μιχάλης Κρητικός, είπε πως «η ηθική και ανταγωνιστικότητα μπορούν να συνυπάρξουν, δεν χρειάζεται να βλέπουμε το ένα ως εμπόδιο για το άλλο. Πρέπει να δημιουργήσουμε και να προσφέρουμε στο κοινό, στους πολίτες, στις εταιρείες μοντέλα ΤΝ που να λειτουργούν με ευθύνη και διαφάνεια», ενώ ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτρης Σκάλκος, σημείωσε ότι «η Ελλάδα αλλάζει ραγδαία όπως και η Ευρώπη, και με την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, το σχέδιο Ελλάδα 2.0 μπορεί να δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της χώρας». Τέλος, η αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα, Μαριάννα Ναθαναήλ, αναφέρθηκε στις οκτώ στρατηγικές προτεραιότητες που έχουν θέσει οι στρατηγικοί μέτοχοι της ΕΤΕπ, μεταξύ των οποίων η ψηφιοποίηση και η τεχνολογική καινοτομία. Σημείωσε την ανάγκη σύμπραξης δημοσίου, ιδιωτικών κεφαλαίων και ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας για να αξιοποιήσουμε πλήρως και εγκαίρως τις δυνατότητες της ΤΝ. Τόνισε δε την καίρια σημασία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών: είναι ο σωστός τρόπος για να κινητοποιήσουμε επενδύσεις και να διασφαλίσουμε ότι τα κεφάλαια πηγαίνουν ακριβώς εκεί που χρειάζονται.

Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα έχει δώσει τη στήριξή του στο διεθνές συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο συνέδριο αποκλειστικά αφιερωμένο στην Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative Artificial Intelligence) στη Μεσόγειο. Το παρών έδωσε, μάλιστα, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνομίλησε με τον Ανδρέα Σταυρόπουλο, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και αντιπρόεδρο του Endeavor Greece.

Στο συνέδριο έλαβαν μέρος περισσότεροι από 2.500 συμμετέχοντες, και πάνω από 300 εταιρείες/οργανισμοί/υπουργεία, ενώ πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 40 πάνελ και πέντε εξειδικευμένα workshops.