Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο καλωσόρισε στις εγκαταστάσεις του, στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό Cisco.

Η είδηση δεν μας εξέπληξε γιατί ήταν αναμενόμενη. Το Dnews είχε γράψει για την επικείμενη εγκατάσταση του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού σχεδόν ενάμιση χρόνο νωρίτερα.

Όλα ξεκίνησαν το 2018 όταν ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Ξενοφώντας Δημητρόπουλος απέσπασε μια επιχορήγηση ERC Proof of Concept για το πρόγραμμα PHILOS (Prefix HIjacking Live detectiOn System), το οποίο ήταν μια προσέγγιση διαδικτυακής άμυνας εναντίον μιας κατηγορίας κυβερνοεπιθέσεων που στοχεύουν δίκτυα υπολογιστών, γνωστές ως “BGP prefix hijacking”. Το PHILOS βασιζόταν στην ακριβή και γρήγορη ανίχνευση επιθέσεων, επιτρέποντας την ευέλικτη και άμεση εξουδετέρωση των περιστατικών BGP hijacking μέσα σε ένα λεπτό-τάξεις μεγέθους γρηγορότερα από σύγχρονες πρακτικές.

Από το έργο προέκυψε ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα για την παρακολούθηση, τον εντοπισμό και τον μετριασμό του χάκινγκ στο BGP που ονομάστηκε ARTEMIS (Automatic and Real-Time Detection and Mitigation System).

Με το ARTEMIS, ο καθηγητής και οι συνεργάτες του έδειξαν πρώτοι στον κόσμο της έρευνας και της βιομηχανίας ότι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση δυσλειτουργιών ή κυβερνοεπιθέσεων στο BGP μπορεί να γίνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αντί για ώρες ή ημέρες που απαιτούνταν παλαιότερα.

Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων στον κόσμο πρόσεξαν τις δυνατότητες του εργαλείου ARTEMIS και το πρόσθεσαν στο οπλοστάσιό τους για να προστατεύσουν τα δίκτυά τους.

Ο καθηγητής Δημητρόπουλος μαζί με τους συνεργάτες του στο INSPIRE group, Δρα Βασίλη Κοτρώνη και Λευτέρη Μανασσάκη διακρίνοντας τη δυναμική του συστήματος προχώρησαν στο επόμενο βήμα, ιδρύοντας τον Μάρτιο του 2021 την εταιρεία-τεχνοβλαστό του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ με την επωνυμία “Code BGP”.

Μόλις 2 χρόνια και 3 μήνες μετά την ίδρυση του τεχνοβλαστού, η Cisco Systems. Inc ενδιαφέρθηκε για το λογισμικό για την εποπτεία του πρωτοκόλλου BGP (Border Gateway Protocol) που ανέπτυξε η “Code BGP” και ανακοίνωσε την εξαγορά της. Και αυτό ήταν είδηση, καθώς ήταν η πρώτη εξαγορά που πραγματοποίησε ο αμερικανικός κολοσσός επί ελληνικού εδάφους.

Σε εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη βδομάδα στην έδρα του ΙΤΕ στο Ηράκλειο ανακοινώθηκε η επίσημη έναρξη λειτουργίας του γραφείου της Cisco στην Κρήτη, επισφραγίζοντας τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας και στην εταιρεία-παγκόσμιο ηγέτη στις τεχνολογίες δικτύων, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κρήτη ως κόμβος τεχνολογίας και καινοτομίας.

Η επιλογή του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΤΕΠ Κρήτης) του ΙΤΕ για την ανάπτυξη της CISCO αποτελεί έμπρακτη απόδειξη του εξαιρετικού επιστημονικού δυναμικού του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ, το οποίο πέρα από την επιστημονική του συνεισφορά, δημιουργεί μια δυναμική που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου και της Χώρας.