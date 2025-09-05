Games
Μετά την Ικαρία μία σκανδιναβική περιοχή «κρατά» το μυστικό της μακροζωίας

pexels/cottonbro studio pexels/cottonbro studio
Νέα Μπλε ζώνη φαίνεται οτι ανακάλυψαν οι επιστήμονες.

Η Φινλανδική Οστροβόθνια φαίνεται να διεκδικεί τη θέση της ως νέα «Μπλε Ζώνη» – περιοχές του κόσμου όπου οι άνθρωποι ζουν σημαντικά περισσότερο από τον μέσο όρο.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Åbo Akademi, με επικεφαλής τη Σάρα Άκερμαν, εντόπισαν ότι η σουηδόφωνη Οστροβόθνια, κοντά στην ακτή, παρουσιάζει υψηλό προσδόκιμο ζωής (83,1 έτη), ενεργή κοινωνική συμμετοχή των ηλικιωμένων και καλή γενική υγεία – χαρακτηριστικά που θυμίζουν τις ήδη γνωστές Μπλε Ζώνες, όπως η Ικαρία στην Ελλάδα και η Οκινάουα στην Ιαπωνία.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Aging Research, τονίζει ότι η σχέση μεταξύ μακροζωίας, υγείας και τρόπου ζωής εξαρτάται από πολιτιστικά και κοινωνικά πλαίσια.

Η περιοχή απαιτεί περαιτέρω αυστηρή έρευνα για να επιβεβαιωθεί επιστημονικά ως Μπλε Ζώνη.

Παράλληλα, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η υγιής ζωή δεν εγγυάται πάντα εξαιρετική μακροζωία, αλλά η σουηδόφωνη Οστροβόθνια δείχνει ότι ο συνδυασμός καλής διατροφής, ενεργού τρόπου ζωής και ισχυρών κοινοτικών δεσμών μπορεί να δημιουργήσει τις ιδανικές συνθήκες για μακροζωία.

