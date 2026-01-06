Στην Α’ προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί και φέτος η τελετή καθαγιασμού των Υδάτων και η ρίψη του Τιμίου Σταυρού.
Συγκεκριμένα, η τελετή θα γίνει το πρωί της Τρίτης, 6 Ιανουαρίου 2026, ανήμερα του εορτασμού των Θεοφανείων.
Σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμα της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, η Ιερά Λιτανεία αναμένεται να ξεκινήσει στις 10:45π.μ. προς το λιμάνι, με την τελετή Αγιασμού/ρίψης του Σταυρού να λαμβάνει χώρα περίπου στις 11:05 π.μ..
Σημειώνεται πως ο κεντρικός Εορτασμός θα πραγματοποιηθεί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:.
- 06.45: Ακολουθία του Όρθρου
- 07.30: Αρχιερατική Χοροστασία 08.15: Αρχιερατική Θεία Λειτουργία
- 10.00: Μέγας Αγιασμός των Θεοφανίων
- 10.45: Εκκίνηση Ιεράς Λιτανείας για την Τελετή του Αγιασμού των Υδάτων
- 11.05: Τελετή Αγιασμού των Υδάτων στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης (Α΄ προβλήτα)
Οι Ιερές Ακολουθίες θα τελεστούν προεξάρχοντος του Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου, ενώ στην Ιερά Λιτανεία, πλην της Ενορίας του Μητροπολιτικού Ι. Ν. Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, θα συμμετάσχουν ακόμη ο Προσκυνηματικός Ι. Ν. της του Θεού Σοφίας (έναρξη λιτανείας 10.30 π.μ.) και ο παλαιός Μητροπολιτικός Ι. Ν. του Αγίου Μηνά (έναρξη λιτανείας 10.45 π.μ.).
Πηγή parallaximag.gr