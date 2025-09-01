Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιστήμη

Ήταν τελικά η Σινδόνη του Τορίνου το σάβανο του Ιησού;

Ένα έγγραφο του Μεσαίωνα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα συνιστά την πρώτη γραπτή, «επίσημη» και ιδιαίτερα σεβαστή απόρριψη της Σινδόνης μέχρι σήμερα, λένε οι ερευνητές.

Μετά από ανάλυση ενός πρόσφατα ανακαλυφθέντος αρχαίου εγγράφου που αποτελεί και την παλαιότερη γραπτή μαρτυρία για την ιερά Σινδόνη που είναι γνωστή μέχρι σήμερα, ενισχύεται η απόρριψη του διάσημου υφάσματος ως σάβανου του Ιησού.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Journal of Medieval History &προσθέτουν στοιχεία στο ότι ακόμη και κατά τον Μεσαίωνα, οι άνθρωποι γνώριζαν ότι η Σινδόνη ήταν ψεύτικη.

Στο έγγραφο που ανακαλύφθηκε, Ο Νικόλαος Ορέσμιος (Nicole Oresme), σημαντικός φιλόσοφος, συγγραφέας, μαθηματικός και μεταφραστής του ύστερου Μεσαίωνα (14ος αιώνας) και μετέπειτα επίσκοπος του Λιζιέ, απορρίπτει τη Σινδόνη ως αυθεντική, παρουσιάζοντάς την ως «σαφές» και «προφανές» ψεύδος που ήταν αποτέλεσμα απάτης των «κληρικών».

Ο Ορέσμιος φημιζόταν για τις προσπάθειές του να δώσει λογικές εξηγήσεις για τα λεγόμενα θαύματα. Στο έγγραφο που βρέθηκε ο ίδιος γράφει: «Δεν χρειάζεται να πιστέψω κανέναν που ισχυρίζεται ότι: «Κάποιος έκανε ένα τέτοιο θαύμα για μένα», επειδή πολλοί κληρικοί εξαπατούν έτσι τους άλλους, προκειμένου να αποσπάσουν προσφορές για τις εκκλησίες τους. Αυτό ισχύει ξεκάθαρα για μια εκκλησία στην Καμπανία, όπου λέγεται ότι υπήρχε το σάβανο του Κυρίου Ιησού Χριστού και για τον σχεδόν άπειρο αριθμό εκείνων που έχουν πλαστογραφήσει τέτοια πράγματα, και για άλλους».

«Με αυτό το έγγραφο η ιστορία που ήδη γνωρίζαμε από άλλες πηγές επιβεβαιώνεται απόλυτα», δήλωσε ο κορυφαίος παγκοσμίως καθηγητής Andrea Nicolotti, ειδικός μελετητής της Σινδόνης του Τορίνο.

Η Σινδόνη είναι ένα από τα πιο μελετημένα αρχαία αντικείμενα, καθώς φέρει την αμυδρή εικόνα του μπροστινού και του πίσω μέρους ενός άνδρα, κάτι που συμφωνεί με τις αφηγήσεις για τον Ιησού μετά τη σταύρωσή του.

Οι άνθρωποι εξακολουθούν να αμφισβητούν την γνησιότητα της Σινδόνης μέχρι σήμερα, με πολλούς να διατηρούν την πεποίθησή τους ότι είναι αυθεντική, παρά την συνεχώς αυξανόμενη έρευνα που δείχνει το αντίθετο.

Για παράδειγμα, μια μελέτη που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα χρησιμοποίησε τρισδιάστατη ανάλυση για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Σινδόνη πιθανότατα ήταν τυλιγμένη γύρω από ένα γλυπτό και όχι από το σώμα του Ιησού. Η χρονολόγηση του υλικού της Σινδόνης με ραδιοϊσότοπα υποδηλώνει επίσης ότι το λινό της υλικό κατασκευάστηκε κάποια στιγμή στα τέλη του 13ου ή 14ου αιώνα.

Το πρόσφατα αποκαλυφθέν έγγραφο είναι πλέον η πρώτη γραπτή, «επίσημη» και ιδιαίτερα σεβαστή απόρριψη της Σινδόνης που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα, λένε οι ερευνητές. Είναι παλαιότερο από την προηγουμένως γνωστή αφήγηση, γραμμένη το 1389 από τον επίσκοπο της Τρουά, Πιερ ντ'Αρκίς, ο οποίος επίσης είχε απορρίψει τη Σινδόνη ως απάτη.

«Αυτό το πλέον αμφιλεγόμενο κειμήλιο έχει εμπλακεί σε μια σύγκρουση μεταξύ υποστηρικτών και επικριτών της λατρείας του εδώ και αιώνες», δήλωσε ο Nicolas Sarzeaud, επικεφαλής συγγραφέας της νέας μελέτης.

«Αυτό που αποκαλύφθηκε είναι μια σημαντική απόρριψη της Σινδόνης», πρόσθεσε ο Sarzeaud, που ερευνά την ιστορία κειμηλίων και εικόνων στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβαίν του Βελγίου και είναι μέλος της Villa Médicis, της Γαλλικής Ακαδημίας, στη Ρώμη της Ιταλίας.

