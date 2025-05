Οι μέλισσες αντιμετωπίζουν νέες απειλές: πόλεμοι, φώτα, μικροπλαστικά

Οι εμπόλεμες ζώνες συγκαταλέγονται στις 12 μεγαλύτερες απειλές για τις μέλισσες.

Οι εμπόλεμες ζώνες, τα μικροπλαστικά και τα φώτα του δρόμου είναι μεταξύ των αναδυόμενων απειλών για τον πληθυσμό των μελισσών, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Οι ειδικοί σε θέματα μελισσών συνέταξαν έναν κατάλογο με τις 12 μεγαλύτερες απειλές για τους πολύτιμους επικονιαστές την επόμενη δεκαετία, ο οποίος δημοσιεύθηκε σε έκθεση με τίτλο Emerging Threats and Opportunities for Conservation of Global Pollinators (Αναδυόμενες απειλές και ευκαιρίες για τη διατήρηση των παγκόσμιων επικονιαστών) του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ.

Οι συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο βλάπτουν τις μέλισσες, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Για παράδειγμα, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει οδηγήσει σε καλλιέργειες λιγότερων ειδών, αφήνοντας τις μέλισσες χωρίς ποικίλη τροφή καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μικροπλαστικά σωματίδια μολύνουν κυψέλες σε όλη την Ευρώπη. Δοκιμές από 315 αποικίες μελισσών αποκάλυψαν συνθετικά υλικά, όπως πλαστικό PET, στις περισσότερες κυψέλες.

Το τεχνητό φως από τις λάμπες στους δρόμους έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει κατά 62% τις επισκέψεις των νυχτερινών επικονιαστών στα λουλούδια, ενώ η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την επιβίωση, την αναπαραγωγή και την ανάπτυξή τους.

Τα αντιβιοτικά, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, έχουν περάσει στις κυψέλες και στο μέλι. Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι επηρεάζουν τη συμπεριφορά των επικονιαστών, μειώνοντας για παράδειγμα την αναζήτηση τροφής και τις επισκέψεις τους στα λουλούδια.

Οι συγγραφείς της έκθεσης ζήτησαν μια σειρά μέτρων για την προστασία των μελισσών, συμπεριλαμβανομένων ισχυρότερων νόμων που περιορίζουν τη ρύπανση από βλαβερά για εκείνες αντιβιοτικά, τη μετάβαση σε ηλεκτρικά, τη δημιουργία φυσικών περιβάλλοντων πλούσιων σε λουλούδια και την αναπαραγωγή καλλιεργειών με ενισχυμένη γύρη και νέκταρ για καλύτερη διατροφή των επικονιαστών.

Με πληροφορίες από Guardian