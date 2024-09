Το «Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2024» προσκαλεί πολίτες - συνομιλητές

Το πολιτισμικό φεστιβάλ-θεσμός «Μικρό Παρίσι των Αθηνών» επιστρέφει στις γειτονιές της Αθήνας στις 10-20 Οκτωβρίου και προσκαλεί πολίτες-συνομιλητές.

Φέτος το φεστιβάλ έχει ως θέμα τις τέχνες και συγκεκριμένο τον Ιμπρεσιονισμό και την επιρροή του στην διπλωματία

Παρακολουθώντας τα αμέτρητα μέτωπα πολέμου σε όλο τον πλανήτη αναρωτιόμαστε:

Έχει ξεσπάσει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.

Που πάει η ανθρωπότητα;

Που πήγε η αυτονόητη ανάγκη της ειρήνευσης μεταξύ των ανθρώπων;

Γιατί η διπλωματία αποτυγχάνει να βάλει ένα τέλος στα «κονσέρτα των όπλων»;

Που πήγε ο πολιτισμός μας όταν κάθε μέρα χάνονται τόσο άδικα τόσοι πολλοί άνθρωποι, τόσα πολλά παιδιά;

Κάποτε, οι ιμπρεσιονιστές, μια γενιά καλλιτεχνών με υψηλό ρομαντισμό έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποτρέψουν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Άλλωστε, η διπλωματία της εποχής του δεν ήξερε ή δεν θέλησε να τους αξιοποιήσει.

Μήπως σήμερα, μετά από 110 χρόνια, η τελευταία ρομαντική καλλιτεχνική τεχνοτροπία που έμεινε ζωντανή στις ψυχές των δημιουργών, θα μπορούσε να συμβάλλει αποτελεσματικά σε μια πιο στοχευμένη και ανθρώπινη διπλωματία, που δεν θα έχει ως πρώτο στόχο τα αμφοτερόπλευρα συμφέροντα, αλλά ένα φωτεινό μέλλον για την ανθρωπότητα γεμάτο όμορφα συναισθήματα και καλοσύνη;

Απάντηση έρχεται να δώσει το «Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2024», μια δεκαήμερη γιορτή ειρήνης, αγάπης, τέχνης και πολιτισμού στο κέντρο της Αθήνας, την οποία εμπνεύστηκε το 2012 ο μουσικός Μάριος Στρόφαλης, διευθυντής του Αθηναϊκού Καλλιτεχνικού Δικτύου που έχει μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

Το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο επιδιώκει την ανάδειξη του καλλιτεχνικού μας δυναμικού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την ενίσχυση του πολιτιστικού φεστιβαλικού χάρτη του τόπου μας και επομένως του πολιτιστικού τουρισμού, την εύστοχη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την στήριξη των πολιτιστικών και κοινωνικών αξιών και την ανάπτυξη πολιτιστικής διπλωματίας παράλληλα με τη διεθνή δικτύωση.

Όλα αυτά τα χρόνια το «μικρό Παρίσι των Αθηνών» έχει δημιουργήσει ένα άτυπο εκπαιδευτικό τμήμα πολιτιστικής διαχείρισης, που συνδυάζει την θεωρία με την πράξη. Καθ’ όλη την προετοιμασία του φεστιβάλ οι εθελοντές παρακολουθούν τα απαιτούμενα σεμινάρια, εντάσσονται σε ομάδες εργασίας, παίρνουν πρωτοβουλίες και μετά την λήξη του φεστιβάλ παραλαμβάνουν την σχετική βεβαίωση εκπαίδευσης και συμμετοχής.

Φέτος, στο φεστιβάλ που συνδιοργανώνεται από το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) θα συμμετάσχουν, όπως κάθε χρόνο, περισσότεροι από 500 καλλιτέχνες, δημιουργοί και άνθρωποι του πνεύματος, σε πολλά επιλεγμένα σημεία (θέατρα, μουσικές σκηνές, γκαλερί, πλατείες, πεζόδρομους, ωδεία, σχολεία, νεοκλασικά-ιστορικά κτίρια, ξενοδοχεία και άλλους εναλλακτικούς χώρους) από την πλατεία Ομονοίας μέχρι την πλατεία Βάθη, το Μεταξουργείο, τον Άγιο Παύλο και τον σταθμό Λαρίσης, όπου πολλοί δρόμοι έχουν γαλλικά ονόματα και αποτελούν εδώ και χρόνια σημεία συνάντησης του αθηναϊκού αστικού πολιτισμού, της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, των μεταναστών, των ταξιδιωτών και των επισκεπτών.

Το φεστιβάλ προσκαλεί πολίτες-συνομιλητές

Εκτός από εκθέσεις εικαστικών και φωτογραφίας, θεατρικές, χορευτικές και μουσικές παραστάσεις, θεάματα δρόμου, ζωγραφική σε δημόσιους χώρους, αθλήματα, παιχνίδια και εναλλακτικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, το «Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2024» φιλοξενεί φέτος διαλέξεις και συζητήσεις και προσκαλεί πολίτες-συνομιλητές να λάβουν μέρος.

Κατά την διάρκεια τους θα γίνεται μία σύντομη εισήγηση από τον βασικό ομιλητή και οι συμμετέχοντες γύρω από το στρογγυλό τραπέζι θα συνομιλούν μαζί του επί των βασικών θεμάτων και προβληματισμών που έχουν τεθεί. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι όσες και όσοι έχουν ενδιαφέρον για τα θέματα και θέλουν και μπορούν να συμμετάσχουν στις ανοικτές αυτές συζητήσεις.

Οι στρογγυλές συζητήσεις που προγραμματίζονται είναι:

Στην αίθουσα ΗΡΑ, στο Wyndham Grand Athens, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα

ΣΑΒΒΑΤΟ, 12 Οκτωβρίου, 11.30- 14.00

Εισαγωγή στον Ιμπρεσιονισμό: Ιστορικό και Κοινωνικό Πλαίσιο

- Η Τέχνη και η Ιστορική Προβολή της: Η Ανάδειξη της Κληρονομιάς του Ιμπρεσιονισμού

- O Ρομαντισμός ενσωμάτωνε εθνικές ταυτότητες και παραδόσεις, ενισχύοντας το αίσθημα εθνικής υπεροχής και κατά συνέπεια την αντιπαλότητα.

- Ο ρόλος του ιμπρεσιονισμού στην πρόκληση του κατεστημένου και των καθιερωμένων και ακαδημαϊκών κανόνων

- Ιμπρεσιονισμός και Κοινωνικές αλλαγές: Παρισινή κομούνα ((1871), Βιομηχανική επανάσταση, Ρεπουμπλικανισμός και Δημοκρατικά κινήματα, κοινωνικά κινήματα, συμβολισμός

- Αφηρημένος Ιμπρεσιονισμός και Πρώιμοι Εξπρεσιονιστές

ΚΥΡΙΑΚΗ, 13 Οκτωβρίου, 17.00-19.30

O Ρόλος της Τέχνης στην Πολιτική και στις Διπλωματικές Σχέσεις

- Καλλιτεχνικά Κινήματα και Δημόσια Διπλωματία: Πώς η τέχνη προώθησε πολιτικά μηνύματα.

- Ιμπρεσιονισμός ως αντίδραση στις πολιτικές εξελίξεις.

- Ιμπρεσιονισμός και Διπλωματική Πολιτιστική Ανταλλαγή

- Impressionism and the Politics of Art and Culture

- Ιμπρεσιονισμός και κοινωνική διπλωματία

ΔΕΥΤΕΡΑ, 14 Οκτωβρίου, 18.00-20.30

Η Τέχνη ως Μέσο Διαλόγου και Συμφιλίωσης: Ιμπρεσιονισμός και Διεθνείς Εκθέσεις

- Η διεθνής αποδοχή και η πολιτική δύναμη του ιμπρεσιονισμού (ως ιδιαίτερης μορφής τέχνης)

- Η Διεθνής Έκθεση του Παρισιού (Exposition Universelle) το 1889

- Η εξάπλωση του ιμπρεσιονισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες

- Η γαλλο-γερμανική επαναπροσέγγιση μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο

- Η Διάδοση του ιμπρεσιονισμού στην Ιαπωνία

- Ο Ιμπρεσιονισμός στην Σοβιετική Ένωση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 Οκτωβρίου, 18.00-20.30

Η Πολιτιστική Διπλωματία του Μέλλοντος: Ποιες Νέες Κατευθύνσεις Μπορεί να Πάρει;

- Ο αφηρημένος ιμπρεσιονισμός ως εργαλείο προπαγάνδας της CIA στον Ψυχρό Πόλεμο

- Ο Ιμπρεσιονισμός και η Σύγχρονη Διπλωματία: Μαθήματα από το Παρελθόν

- Εξακολουθεί ο ιμπρεσιονισμός να είναι επίκαιρος σήμερα, πόσο μάλλον όταν υπάρχει ανάγκη ευαισθητοποίησης για την κλιματική αλλαγή;

- Η Ψηφιακή Εποχή και η Πολιτισμική Διπλωματία

- Αυθεντικότητα και Πολιτισμική Ιδιοκτησία και πως επηρεάζει την διπλωματία;

Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετάσχουν στις συζητήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτημα στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .