Έχετε σκεφτεί πόσο νερό χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε ένα φλιτζάνι καφέ; Σίγουρα πολύ περισσότερο από όσο χωρά το φλιτζάνι.

Για την ακρίβεια ένα φλιτζάνι καφέ απαιτεί 132 λίτρα νερού (!), σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Water Footprint Network, μιας πλατφόρμας που στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης χρήσης του γλυκού νερού. Αυτός ο υπολογισμός λαμβάνει υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του νερού που χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια του καφεόδεντρου, την επεξεργασία των κόκκων, τη συσκευασία τους και τη μεταφορά τους στο σούπερ μάρκετ.

Είναι αυτό που είναι γνωστό ως «κρυμμένο» νερό, που δεν το βλέπουμε να χρησιμοποιείται, αλλά που παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή σχεδόν οτιδήποτε καταναλώνουμε, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, των τροφίμων, των ρούχων, των smartphones, των αυτοκινήτων και του καφέ…

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ένας Ολλανδός καθηγητής ονόματι Arjen Hoekstra άνοιξε τη συζήτηση για το πώς διαχειριζόμαστε αυτόν τον ζωτικό πόρο, το νερό, καθιερώνοντας τον όρο «υδατικό αποτύπωμα» (water footprint) και δημιουργώντας ένα εντελώς νέο επιστημονικό πεδίο που υπόσχεται να προτείνει λύσεις για τις προκλήσεις που αναδύονται σχετικά με τη χρήση του.

Και εδώ έρχεται η είδηση, καθώς για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί το Water Footprint (Υδατικό Αποτύπωμα), σε ένα συνέδριο στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο 3ο Διεθνές Φόρουμ για το Νερό (3rd International Water Forum) με θέμα “Προκλήσεις και Ευκαιρίες για το Πόσιμο Νερό στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια – Challenges and Opportunities for Drinking Water in the Eastern Mediterranean and the Balkans” που θα λάβει χώρα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) στις 16 και 17 Μαΐου.

«Στο Forum εισάγονται νέοι όροι και μεγέθη όπως το Water Footprint (Υδατικό αποτύπωμα),το οποίο είναι ένας πολύπλευρος δείκτης που αφορά την χρήση ύδατος και συνδέεται με την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ενός αγαθού, μιας επιχείρησης, ενός ατόμου ή και ολόκληρης χώρας. Ο δείκτης αυτός έχει αρχίσει να γίνεται ευρύτερα γνωστός διεθνώς την τελευταία δεκαετία, ενώ η οικονομική του διάσταση έχει πλέον εισαχθεί και επίσημα στις διακρατικές συμφωνίες, όπως και Συνόδους Κορυφής των G20 και G8. Τείνει δε με την πάροδο των χρόνων να αποκτήσει σημασία ανάλογη του αποτυπώματος άνθρακα (Carbon Footprint)», σχολιάζει ο καθηγητής Ανάλυσης και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών κ. Δημήτρης Εμμανουλούδης και διευθυντής της Πανεπιστημιακής Έδρα της UNESCO Con–E–Ect του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Σύμφωνα με τον Καθηγητή, είναι η πρώτη φορά που γίνεται σε συνέδριο, συμπόσιο ή Forum τόσο πολυδιάστατη προσέγγιση του φυσικού πόρου “Νερό”: «Πιο συγκεκριμένα το νερό εξετάζεται από υδρολογικής, μετεωρολογικής, υγιεινολογικής, οικονομικής, τουριστικής και γεωπολιτικής σκοπιάς με ό,τι αυτό συνεπάγεται»

Στο Forum συμμετέχουν επιστήμονες από χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και των Βαλκανίων, οι οποίοι θα διερευνήσουν προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως και κοινές προκλήσεις ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή για την ασφάλεια των υδάτινων πόρων. Τα θέματα που θα αναπτυχθούν αφορούν σε καινοτόμες λύσεις (όπως π.χ. η τεχνητή νοημοσύνη) για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και των πλημμυρών στην εποχή της κλιματικής αλλαγής, στην γεωπολιτική σημασία των υδάτινων πόρων, στην διπλωματία του νερού και τις διασυνοριακές σχέσεις, στην ποιότητα του νερού και την υγεία, στην περιορισμένη πρόσβαση στο νερό, στη βιωσιμότητα και υγιεινή του, στη σημασία του ως φυσικού πόρου για την τουριστική ανάπτυξη στα Ελληνικά νησιά, αλλά και στην ανάπτυξη και διαμόρφωση των πολιτισμών κατά την αρχαιότητα και τους νεότερους χρόνους καθώς και στις καινοτόμες τεχνολογίες για την προστασία του από περιβαλλοντική ρύπανση σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το φόρουμ συνδιοργανώνεται από το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών «Ιωάννης Καποδίστριας» σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), την Πανεπιστημιακή Έδρα της UNESCO Con–E–Ect του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», το Εθνικό Συμβούλιο Ελλάδος Ομίλων και Κέντρων για την UNESCO, το Webster University Athens και την Euro-Mediterranean Academy of Arts and Sciences (E.M.A.A.S),

Το Forum έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Ένωσης τ. Βουλευτών – Ευρωβουλευτών, της Περιφέρειας 2475 Διεθνούς Rotary και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και υποστηρίζεται από το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα και από τον Όμιλο Συνεύρεσης Ιδεών ΕΑΝΟΣ.

