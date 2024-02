Με την προσελήνωση του διαστημικού σκάφους Odysseus (επίσης γνωστό ως "Odie" ή IM-1) χθες, εκτός από έξι όργανα της NASA και πολλά εμπορικά υλικά για τη φωτογράφηση του Γαλαξία, τη δοκιμή θερμομονωτικού υλικού και πολλά άλλα, έφτασε στο Διάστημα και το πρώτο έργο τέχνης του πιο ακριβού εν ζωή καλλιτέχνη στον κόσμο.

Ανταλλάσσοντας το χώρο της γκαλερί με ένα διαφανές κουτί στο Διάστημα, ο Αμερικανός καλλιτέχνης Jeff Koons τοποθέτησε μια σειρά γλυπτών με το Odysseus που ξεκίνησε το ταξίδι του στις 15 Φεβρουαρίου .Σε ανάρτησή του στο Instagram ο Koons περιέγραψε την εκτόξευση του έργου ως «ένα θεαματικό γεγονός», προσθέτοντας ότι, «η κλίμακα, οι δυνάμεις, η εμπειρία της διείσδυσης στο διάστημα ήταν απίστευτη!».

{https://www.instagram.com/p/C3an4a5Lc6S/?hl=en}

Προσαρτημένο σε έναν πύραυλο SpaceX Falcon 9 και υπό την επίβλεψη της εταιρείας Intuitive Machines με έδρα το Χιούστον, η ιστορική άφιξη του Odie σηματοδοτεί την πρώτη προσελήνωση των ΗΠΑ εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια του διαστημικού σκάφους Peregrine τον περασμένο μήνα, το οποίο κάηκε στην ατμόσφαιρα εξαιτίας διαρροής καυσίμου που το εμπόδισε να ολοκληρώσει την αποστολή του.

Τι εκθέτει λοιπόν ο Κουνς πάνω στη μοναχική σεληνιακή επιφάνεια; Στο κουτί περιέχονται 125 μίνι γλυπτά με διάμετρο περίπου 2,5 εκατοστά. Ονομάζονται «Φάσεις Σελήνης» και παρουσιάζουν 62 φάσεις της Σελήνης όπως φαίνονται από τη Γη, 62 φάσεις ορατές από άλλες οπτικές γωνίες στο διάστημα και μία έκλειψη Σελήνης.

Κάθε γλυπτό φέρει το όνομα μιας πρωτοποριακής φιγούρας στην ανθρώπινη ιστορία, συμπεριλαμβανομένων των Αριστοτέλη, Ντέιβιντ Μπάουι, Λεονάρντο ντα Βίντσι, Γκάντι, Μπίλι Χόλιντεϊ, Γκάμπριελ Γκαρθία Μάρκες, Άντι Γουόρχολ και Βιρτζίνια Γουλφ. (Ο πλήρης κατάλογος βρίσκεται στον ιστότοπο του έργου)

Ο Κουνς «έχει αντλήσει έμπνευση από τη Σελήνη ως σύμβολο περιέργειας και αποφασιστικότητας», σύμφωνα με δήλωσή του στο CNN από τη γκαλερί του, Pace. «Αισιόδοξο και υπερβατικό, το νέο έργο προσφέρει στους αποδέκτες μια αίσθηση προοπτικής για τη θέση τους στο απέραντο σύμπαν, ενθαρρύνοντας βαθύ στοχασμό».

Αλλά η αγορά της τέχνης δεν θα μπορούσε να κάνει πολλά με τα μακρινά γλυπτά που «εκτίθενται» στο διάστημα, επομένως υπάρχει και ένα εμπορικό στοιχείο στο έργο του Koons. Στον εκθεσιακό του χώρο Pace Verso NFT ο Koons έχει δημιουργήσει μεγαλύτερα έργα, που ταυτίζονται με τα γλυπτά των «Φάσεων της Σελήνης» του για να παραμείνουν στη Γη. Με ύψος περίπου μισό μέτρο, αυτές οι εκδόσεις είναι κατασκευασμένες από τον ίδιο ανοξείδωτο χάλυβα με το γλυπτό του «Rabbit» που σπάει το ρεκόρ των 91,1 εκατομμυρίων δολαρίων και το καθένα φέρει ένα διαμάντι, ζαφείρι ή ρουμπίνι για να υποδείξει την τοποθεσία προσγείωσης του Odie.

Αν και η άφιξή του γλυπτού σηματοδοτεί ένα ορόσημο, το “Moon Phases” δεν είναι η μόνη τέχνη που αγγίζει την επιφάνεια του φεγγαριού. Το 1971, τα μέλη του πληρώματος του Apollo 15 άφησαν εκεί μια φιγούρα από αλουμίνιο του Βέλγου καλλιτέχνη Paul Van Hoeydonck, καθώς και μια αναμνηστική πλακέτα για 14 αστροναύτες και κοσμοναύτες που πέθαναν εν ώρα υπηρεσίας.

Πιστεύεται επίσης από καιρό ότι έξι διάσημοι καλλιτέχνες — Andy Warhol, Robert Rauschenberg, John Chamberlain, Claes Oldenburg, Forrest Myers και David Novros — έστειλαν κρυφά ένα κοινό έργο τέχνης με το Apollo 12 δύο χρόνια νωρίτερα.

Το συνεργατικό τους κομμάτι, « The Moon Museum », είναι ένα μικροσκοπικό κεραμικό πλακίδιο με σχέδια από κάθε καλλιτέχνη και σύμφωνα με πληροφορίες παραμένει προσκολλημένο σε ένα μέρος της σελήνης μέχρι σήμερα.

Η προσγείωση του Odie έρχεται σε μια στιγμή που ένας δεύτερος διαστημικός αγώνας ανάμεσα σε χώρες όπως η Ινδία και η Ιαπωνία για επιτυχημένες σεληνιακές αποστολές χωρίς ανθρώπινα πληρώματα ολοκληρώνεται. Την ίδια ώρα μια σειρά από κυβερνητικές υπηρεσίες και ιδιωτικές εταιρείες παγκοσμίως προτείνουν ταξίδια στο διάστημα.

Ωστόσο, το Odie έκλεισε το κεφάλαιο σε έναν πιο εξειδικευμένο διαστημικό αγώνα μεταξύ του Koons και του καλλιτέχνη Sacha Jafri με έδρα το Ντουμπάι. Τον περασμένο μήνα, ο Jafri είχε υποσχεθεί ότι θα τοποθετούσε το πρώτο εγκεκριμένο έργο τέχνης στο φεγγάρι, αλλά το έργο του με τίτλο “We Rise Together with the Light of the Moon”, βίωσε ένα «φλογερό» και άδοξο τέλος μέσα στο Peregrine.