Σε συνεργαζόμενο ερευνητή του ΙΤΕ και καθηγητή του πανεπιστημίου Κρήτης το Διεθνές Βραβείο «EAA award for contributions to the promotion of Acoustics in Europe» από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ακουστικής.

Στον συνεργαζόμενο ερευνητή του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Μιχάλη Ταρουδάκη, απονεμήθηκε το Διεθνές Βραβείο «EAA award for contributions to the promotion of Acoustics in Europe» από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ακουστικής (ΕΑΑ), κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου «FORUM ACUSTICUM 2023» στο Τορίνο πριν λίγες μέρες.

Το βραβείο απονέμεται από την ΕΑΑ, ανά τριετία, σε πρόσωπο ή σε φορέα που με τη δράση του έχει συμβάλει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος για την ακουστική επιστήμη στην Ευρώπη. Ο καθηγητής Μιχάλης Ταρουδάκης τιμήθηκε με το σημαντικό αυτό βραβείο για τη συνολική επιστημονική του δράση και την προσφορά του στη διοίκηση τόσο της EAA όσο και της Διεθνούς Eπιτροπής Ακουστικής (International Commission for Acoustics) που οδήγησαν, μεταξύ άλλων, στη θέσπιση του Διεθνούς Έτους Ήχου 2020-2021 του οποίου ήταν συντονιστής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ακουστικής είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1992 και έχει ως μέλη του τις επιστημονικές εταιρείες, των χωρών της Ευρώπης που έχουν ως αντικείμενο την Ακουστική. Αυτή τη στιγμή η ένωση περιλαμβάνει στα μέλη της 34 επιστημονικές εταιρείες Ακουστικής οι οποίες συνολικά έχουν 9000 μεμονωμένα μέλη σε όλη την Ευρώπη.

Στους στόχους της περιλαμβάνεται η προώθηση και διάδοση της επιστήμης της ακουστικής παγκοσμίως, η διασύνδεση των μελών της με συλλόγους, ενώσεις, με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, επιστημονικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, επαγγελματικές οργανώσεις κ.ά., και η σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς. Επίσης η διοργάνωση συνεδρίων και η έκδοση σχετικών συγγραμμάτων, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, και η θέσπιση και εφαρμογή προτύπων και συστάσεων στους διάφορους τομείς της ακουστικής, ιδιαίτερα στον τομέα της περιβαλλοντικής ακουστικής, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ποιος είναι ο Μιχάλης Ταρουδάκης

Ο Μιχάλης Ταρουδάκης, γεννήθηκε στο Ηράκλειο. Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ. Έχει Διδακτορικό από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Υποβρύχια Ακουστική που είναι η βασική του ερευνητική περιοχή στην οποία έχει συντονίσει πολλά εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Πέρα από τη σημαντική συγγραφική του δράση σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων, είναι senior editor στο Επιστημονικό περιοδικό Journal of Theoretical and Computational Acoustics, έχοντας διατελέσει editor και στο περιοδικό Acta Acustica united with Acustica.

Είναι ιδρυτικό μέλος και έχει διατελέσει Πρόεδρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής που εδρεύει στο ΙΤΕ. Στη συνέχεια διετέλεσε Πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ακουστικής (European Acoustics Association) και στην Διεθνή Επιτροπή Ακουστικής (International Commission for Acoustics) και με την τελευταία ιδιότητα υπήρξε συν-συντονιστής του Διεθνούς Έτους Ήχου 2020-2021. Για τη συνεισφορά του στην ακουστική επιστήμη έχει τιμηθεί με τον τίτλο του Εταίρου (Fellow) από την Ακουστική Εταιρεία της Αμερικής (Acoustical Society of America), ενώ έχει λάβει βραβεία από τις Ακουστικές Εταιρείας της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

Πέρα από την ερευνητική του δράση διδάσκει μαθήματα ακουστικής και εφαρμοσμένων μαθηματικών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο έχει υπηρετήσει από όλες τις επίσημες διοικητικές του θέσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και του Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών.