«Η πολιτική της ΝΔ αφαιρεί από τους πολίτες 10 και τους δίνει πίσω 1» ανέφερε η Έφη Αχτσιόγλου.

«Η πολιτική της ΝΔ αφαιρεί από τους πολίτες 10 και τους δίνει πίσω 1», γιατί «σωρεύει έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω κυρίως του ΦΠΑ και της ακρίβειας. Δημιουργεί υπερπλεονάσματα, τα οποία ξεπερνούν τα 6 δισ. τον χρόνο. Και ο κ. Μητσοτάκης κάποια στιγμή λέει: από τα 10 που σας πήρα θα σας δώσω το 1 σαν επίδομα. Αυτή η πολιτική είναι εξαρχής λάθος και ακολουθείται από τη ΝΔ όλα τα χρόνια της κρίσης ακρίβειας», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου στον “ΣΚΑΪ”.

«Πρέπει να χτυπηθεί το πρόβλημα στην καρδιά του. Να μπει πλαφόν πρώτα απ’ όλα στα κέρδη των διυλιστηρίων και να μειωθούν οι έμμεσοι φόροι. Ο κ. Μητσοτάκης λέει τώρα ότι θέλει να μειώσει τον ΕΦΚ, επί 7 χρόνια όμως δεν το διεκδικούσε, ενώ έχει τη δυνατότητα από την εργαλειοθήκη της ΕΕ να το εφαρμόσει».

Αναφερόμενη στις κινητοποιήσεις των νέων και των εργαζομένων τόνισε πως «οι διαδηλώσεις δεν γεννιούνται από μόνες τους, υπάρχουν αιτίες που τις προκαλούν. Και οι αιτίες είναι προφανείς -υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν και στην Ελλάδα- είναι η ακρίβεια, το κόστος ζωής, η στεγαστική κρίση. Στην Ελλάδα, μάλιστα, έχουμε το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόβλημα απ’ ό,τι σε ολόκληρη την Ευρώπη και το ακραίο φαινόμενο της πολύ χαμηλής αγοραστικής δύναμης και του υψηλού πληθωρισμού, αυτή τη στιγμή πάνω από 5%».

Άρα, πρόσθεσε, «είναι απολύτως εύλογο οι πολίτες να διεκδικούν βελτίωση της ζωής τους. Αυτό είναι στην ανθρώπινη φύση και σε ό,τι αφορά την Αριστερά οι κινητοποιήσεις πάντα -για να μην παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες- έχουν τον χαρακτήρα οργανωμένων διεκδικήσεων για καλύτερους όρους ζωής, για καλύτερους μισθούς, για καλύτερη εκπαίδευση».

Σχολίασε, τέλος, πως «η στάση του κυβερνητικού εκπροσώπου εκ των προτέρων να καταδικάσει κινητοποιήσεις ή να μιλήσει για έκτροπα, δείχνει αγωνία της κυβέρνησης απέναντι στην κινητοποίηση των πολιτών και προσπάθεια εκφοβισμού τους».