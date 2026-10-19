«Με μεγάλη έκπληξη είδαμε την προηγούμενη Τέταρτη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησε τις πρακτικές της Ομάδας Αλήθειας», αναφέρεται από το περιβάλλον των δύο ανεξάρτητων, πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Στον ΣΥΡΙΖΑ επέλεξαν να θέσουν «τελεσίγραφο» προς τους βουλευτές που αποχώρησαν το καλοκαίρι από το κόμμα, ανεξαρτητοποιήθηκαν και είναι ξεκάθαρο ότι σύντομα θα ενταχθούν στην ΕΛΑΣ – χωρίς, βέβαια, να έχουν προκρατημένη θέση.

Και αφού ακούσαμε, διαβάσαμε και είδαμε τις αντιδράσεις των στελεχών της Κουμουνδούρου, έχει ενδιαφέρον το τι λένε οι ορισμένοι από τους δεκατρείς βουλευτές, οι οποίοι σήμερα έγιναν δώδεκα μετά την παραίτηση του Χάρη Μαμουλάκη και μέσα στις επόμενες ημέρες θα γίνουν ακόμα λιγότεροι.

Από το περιβάλλον του Κώστα Μπάρκα και του Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, μας είπαν πως «με μεγάλη έκπληξη είδαμε την προηγούμενη Τέταρτη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησε τις πρακτικές της Ομάδας Αλήθειας». Όπως είπαν τα ίδια πρόσωπα, η Κουμουνδούρου στοχοποίησε όλους τους βουλευτές που αποχωρήσαν τον περασμένο Ιούνιο γιατί διαφώνησαν με την επιμονή της μειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής να αλλάξει στρατηγική το κόμμα και να στραφεί απέναντι στον φυσικό ηγέτη του χώρου, τον Αλέξη Τσίπρα.

«Με βασική επιδίωξη όχι να εκφραστεί ένα διαφορετικό ιδεολογικό ή πολιτικό ρεύμα, όχι κάποια διαφωνία πολιτική ή ιδεολογική, αλλά να διεκδικηθεί η προσωπική πολιτική διάσωση ορισμένων», συμπλήρωσαν χαρακτηριστικά

«Εκλέχθηκαν βουλευτές με πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα. Για εμάς -βουλευτές και μέλη - “κόκκινη γραμμή” ήταν να βρεθούμε πολιτικά απέναντι στη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα», είναι μερικές από τα όσα υποστηρίζουν συνεργάτες των δύο ανεξάρτητων βουλευτών.

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Παράλληλα, θέτουν το ερώτημα γιατί ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να αντιπαρατεθεί με τη νέα προσπάθεια του ανθρώπου που τον οδήγησε στην κυβέρνηση, ανέδειξε μια ολόκληρη γενιά στελεχών σε θέσεις ευθύνης και τον διατήρησε, στη συνέχεια, στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης;

«Η ιστορία δεν μπορεί να ξαναγράφεται ανάλογα με τον εσωκομματικό συσχετισμό. Ακόμα και την κρατική επιχορήγηση των 5 εκ.€ το χρόνο, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ τη δικαιούται χάρη στα ποσοστά που έφερε με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα», συμπληρώνουν τα ίδια πρόσωπα.

Αυτό όμως που τους ξενίζει ακόμη περισσότερο, είναι η στοχοποίηση μόνο όλων όσων έχουν δημόσια δηλώσει την υποστήριξή τους στο εγχείρημα της ΕΛΑΣ. Για όσους κράτησαν την έδρα που απέκτησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είπε ούτε λέει κουβέντα. Και κάπως έτσι το «αντίΤσίπρας μέτωπο» συγκροτείται σε νέα βάση, με τη συμμετοχή και του ΣΥΡΙΖΑ.

Σκληρές κουβέντες, η αλήθεια είναι…

Α.Γ.