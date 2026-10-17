Χωρίς να «μασάει» τα λόγια του, ο κ. Πολάκης μίλησε καθαρά για τα περί «συλλογικής ηγεσίας».

«Καθαρές» λύσεις για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε ο Παύλος Πολάκης κατά την τοποθέτηση του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, ζητώντας τη διεξαγωγή Συνεδρίου και εκλογή προέδρου από τη βάση, τον Ιανουάριο.

«Εγώ δεν είμαι κατά της συλλογικής ηγεσίας, γενικώς. Αλλά πιστεύω ότι σε μια ομάδα πρέπει να υπάρχει αρχηγός. Διότι ομάδα χωρίς αρχηγό είναι μηδέν. Και αρχηγός χωρίς ομάδα είναι πάλι μηδέν», σημείωσε ο Χανιώτης βουλευτής, που προσέθεσε πως το «πράγμα έτσι, δεν προχωρά».

Χωρίς να προσπαθήσει να ωραιοποιήσει καταστάσεις, ανέφερε πως το κόμμα βρίσκεται στο 1,4%, κατά μέσο όρο, στις δημοσκοπήσεις. «Αυτή τη στιγμή δεν είμαι ο μόνος που βλέπω ότι το κόμμα μας δεν έχει αυξανόμενη επιρροή στην κοινωνία. Μόνο εγώ ακούω το ερώτημα “ποιος θα είναι αρχηγός;”», διερωτήθηκε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας.

Από εκεί και πέρα, χωρίς να «μασάει» τα λόγια του, ο κ. Πολάκης μίλησε καθαρά για τα περί «συλλογικής ηγεσίας». «Να πούμε πως προέκυψε η συλλογική ηγεσία. Αρχικά υπήρχε μία συμφωνία ανθρώπων για να ανατρέψουμε το τρισάθλιο που έκανε ο Φάμελλος».

Συμπλήρωσε πως «μετά μια άλλη Κεντρική Επιτροπή. Και εκείνο το πρωί τρέχοντας εκλέχθηκε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Και εκλέχθηκε τρέχοντας πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας διότι νωρίτερα έχει βγει ο σύντροφος Γιαννούλης και είχε πει ότι αν κερδίσω εγώ αυτός θα φύγει. Ήρθε στη συνέχεια μιας αντίστοιχης δήλωσης που είχε κάνει η συντρόφισσα Έλενα Ακρίτα. Εκεί δεν είδα καμία ευαισθησία της συλλογικότητας.

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Η εκλογή έγινε εκείνο το πρωί υπό το φόβο μήπως η Κεντρική Επιτροπή ορίσει εμένα προσωρινό πρόεδρο», τόνισε, χωρίς να κρύβει την πικρία του για τα όσα διαδραματίστηκαν εκείνη την ημέρα.

Μάλιστα, ο Χρήστος Γιαννούλης κάτι είπε από το ακροατήριο, προκαλώντας την ενόχληση του χανιώτη βουλευτή που απάντησε «Γιαννούλη, προσπαθώ να είμαι ευγενής. Μην πετάγεσαι, λοιπόν, έλα».

«Θεωρώ ότι δεν περπατάει το πράμα έτσι», ανέφερε στη συνέχεια, υποστηρίζοντας πως ούτε ο Τσίπρας, ούτε Ανδρουλάκης, μπορούν να αποκτήσουν ρεύμα γιατί δεν έχουν πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στις λαϊκές ανάγκες. «Γι’ αυτό εγώ λέω το εξής: να γίνει συνέδριο το Γενάρη και να οδηγηθούμε μία εβδομάδα μετά σε εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής», σημείωσε κλείνοντας την ομιλία του.

Λίγη ώρα αργότερα, η Κεντρική Επιτροπή του είπε «όχι» στην πρόταση Πολάκη για τη διεξαγωγή Συνεδρίου και εκλογή προέδρου.