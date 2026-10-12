Ο Βασίλης Κόκκαλης ανήκει και επίσημα πλέον στην «οικογένεια» της ΕΛΑΣ.

Μετά την Έφη Αχτσιόγλου και ο Βασίλης Κόκκαλης γράφτηκε μέλος στην ΕΛΑΣ.

Ο Βασίλης Κόκκαλης είχε υποβάλλει την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα και την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τον περασμένο Ιούλιο και πλέον αποτελεί μέλος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν συμμετείχε το τελευταίο διάστημα σε τηλεοπτικά πάνελ πανελλαδικών τηλεοπτικών σταθμών, όμως είχε έντονη παρουσία σε τοπικά ΜΜΕ της Λάρισας.

Τελευταία δημόσια τοποθέτησή του ήταν με αφορμή την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Απευθυνόμενος προς τον Γιώργο Φλωρίδη, είχε αναφέρει: «Είναι «για τα μπάζα» και το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου που έκρινε ότι η υπόθεση πρέπει να φτάσει στο Ειδικό Δικαστήριο;»