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Η απόφαση ελήφθη από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη.

Ο Παναγιώτης Γιαννακούλιας, Σύμβουλος Πρεσβείας Α’, αναλαμβάνει από σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου, καθήκοντα Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η απόφαση ελήφθη από τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον κ. Γιαννακούλια να αναλαμβάνει πλέον την εκπροσώπηση του Υπουργείου και την ενημέρωση των εκπροσώπων του Τύπου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε θερμά την απερχόμενη Εκπρόσωπο, Λάνα Ζωχιού, για την προσφορά της στην Υπηρεσία Ενημέρωσης του Υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης της ευχήθηκε κάθε επιτυχία και ευδόκιμη συνέχεια στη σταδιοδρομία της.