Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κουμουνδούρου την Πέμπτη συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ «με θέμα την υλοποίηση της απόφασης της πρόσφατης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής».

Μέχρι σήμερα ωστόσο και πέραν του Σωκράτη Φάμελλου δεν υπάρχει ίσως ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που να πιστεύει πως είναι εφαρμόσιμη η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Οι καθαρές λύσεις είναι δυο:

-Ή να αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ πως δεν θα κατέβει στις εκλογές και θα στηρίξει την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα

-Ή ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει με ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλ. Τσίπρα.

-Μια τρίτη «λύση» να παραιτηθεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που δεν υπάρχει στο τραπέζι αυτή τουλάχιστον τη στιγμή. Η μειοψηφία που θέλει αντικατάσταση του Φάμελλου δεν το θέτει στην παρούσα φάση καθώς δεν την ευννοεί ο συσχετισμός δυνάμεων.

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Το ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι αν ο Σωκράτης Φάμελλος έχει να καταθέσει στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας συμπληρωματική πρόταση ώστε να καταστεί σαφής η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Διαφορετικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε «αναστολή λειτουργίας» χωρίς να το ομολογεί.