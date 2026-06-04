Η «παγίδα» της α΄ κάλπης - Ποντάρουν σε θεαματική άνοδο Τσίπρα.

Η κυβέρνηση προετοιμάζεται για εκλογές που αφορούν το 10%- 15% του εκλογικού σώματος. Όσο και το ποσοστό που έχει χάσει από το 2023 μέχρι σήμερα. Με την τελευταία δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό του Star να δείχνει την ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου στο 28,6%.

Η αισιόδοξη εκλογική πρόβλεψη για ποσοστό 30%

Οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις των δημοσκόπων που φθάνουν και μέχρι το Μαξίμου είναι ότι η Ν.Δ. αν καταφέρει να αποσπάσει 3- 5 μονάδες από το δυσαρεστημένο κοινό της θα καταφέρει να καταγράψει ποσοστό μεγαλύτερο του 30%. Η συγκεκριμένη εκδοχή έχει φυσικά ως αφετηρία ότι σήμερα η Ν.Δ. έχει στην Πρόθεση ψήφου περίπου 26%- 28%.

Το απαισιόδοξο εκλογικό σενάριο με ποσοστό κάτω του 30%

Ο πήχης των απαιτήσεων ανεβαίνει κατά πολύ για τη Ν.Δ, αν πάρει κανείς ως αφετηρία τις περισσότερες δημοσκοπήσεις που μετράνε το κυβερνών κόμμα πολύ χαμηλότερα στην Πρόθεση Ψήφου. Περίπου στο 23,5%. Σε αυτήν την περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να ξεπερνάει το 27-28,5%. Δηλαδή, θα παραμείνει στα εκλογικά ποσοστά των ευρωεκλογών του 2024. Με σοβαρό το ενδεχόμενο η αλήθεια να αποδειχθεί ότι είναι στη μέση ή και πολύ χειρότερη.

Μέτρα με στόχο δυσαρεστημένους κεντρογενείς

Η ανάλυση που κάνει το Μαξίμου για το προφίλ των αναποφάσιστων πρώην ψηφοφόρων της είναι ότι 4 % προέρχεται από το κέντρο, 3% από τα δεξιά και ένα 3% που παραμένει αδιευκρίνιστο αν και πιθανολογείται ότι είναι και αυτό κεντρογενές.

Προκειμένου να προσελκύσει τους κεντρώους ετοιμάζει ένα πακέτο παροχών στη ΔΕΘ κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους. Με νέες πιθανές μειώσεις φόρων ανά κλίμακα - στο πλαίσιο της παρέμβασης Πιερρακάκη - και ενδεχομένως μία νέα γενναία μείωση στον φόρο ακινήτων. Δηλαδή, στον ΕΝΦΙΑ.

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Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια

Από εκεί και πέρα, θα υπάρξει ένα νέο Συμβόλαιο με την κοινωνία που θα περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους για την επόμενη τετραετία για μισθούς, κατώτατο και συντάξεις. Με δεδομένο ότι η ακρίβεια θα ροκανίσει τις όποιες αυξήσεις. Για τον έλεγχο της ακρίβειας δεν αναμένεται κάτι θεαματικό μέχρι τις εκλογές. Όλοι έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους να πάει καλά η Συμφωνία Κυρίων που επιδιώκει να διαμορφώσει ο υπουργός Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκος με παράγοντες της αγοράς.

Αδιευκρίνιστη η εκλογική ζημιά προς τα δεξιά

Οι δεξιές διαρροές κρίνεται ότι μπορεί να ελεγχθούν μόνο από τη παράσταση νίκης της Ν.Δ. και από κάποιες εντυπωσιακές κινήσεις στα εθνικά. Στην πραγματικότητα το Μαξίμου γνωρίζει, ότι θα έχει απώλειες από το νέο κόμμα Σαμαρά. Απλά δεν μπορεί να προσδιορίσει το μέγεθος της ζημιάς.

Η μεγάλη παγίδα της αποχής ή της ψήφου διαμαρτυρίας

Η μεγάλη παγίδα για την οποία εργάζεται η κυβέρνηση είναι η προεξοφλημένη β΄κάλπη, που μπορεί να οδηγήσει δικούς της ψηφοφόρους στην α΄ κάλπη, είτε στην αποχή, είτε στην ψήφο διαμαρτυρίας. Σε συνδυασμό με τους ψηφοφόρους που μπορεί να σηκώσουν από τον καναπέ νέα κόμματα ή και παλιά με κυρίαρχα τα κόμματα Καρυστιανού, Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου.

Το Μαξίμου ξέρει ότι όποια επιχειρήματα και εκβιαστικά διλήμματα και να θέσει στο τραπέζι για να πείσει τους ψηφοφόρους της, ότι η α΄ κάλπη είναι η κρισιμότερη, δεν θα πείσουν. Κι αυτό, διότι η Ν.Δ. είναι πρώτη και με μεγάλη διαφορά από το όποιο δεύτερο κόμμα. Σε ορισμένες δημοσκοπήσεις μάλιστα και με διαφορά που φθάνει τις 15 μονάδες.

Η Ν.Δ. ποντάρει στην δημοσκοπική άνοδο Τσίπρα

Έτσι τώρα στρέφεται σε έναν άλλον παράγοντα που μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματικός. Στην μεγάλη άνοδο του κόμματος Τσίπρα. «Μόνον τότε έχουμε ελπίδα να ανασκουμπωθούν οι δικοί μας ψηφοφόροι» λένε έμπειροι κυβερνητικοί. Στην περίπτωση, δηλαδή, που η Ν.Δ. εξακολουθεί να κινείται δημοσκοπικά στα ποσοστά των ευρωεκλογών και το κόμμα Τσίπρα να αποκτήσει δυναμική, που θα προσεγγίζει το 20%.

«Αλλιώς κινδυνεύουμε να πάθουμε το σύνδρομο Μπακογιάννη» λένε θυμίζοντας την αρχική υπεροχή του Κ. Μπακογιάννη έναντι του Χάρη Δούκα με τα γνωστά αποτελέσματα.