Το Aristotle Innovation Forum θα συνεχίσει τις εργασίες του έως τις 23 Μαΐου, εστιάζοντας στις προκλήσεις και τις προοπτικές της νέας τεχνολογικής εποχής.

Το βασικό μήνυμα που αναδείχθηκε στην εναρκτήρια εκδήλωση του Aristotle Innovation Forum, που διοργάνωσε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο οποίο συμμετείχε και ο καθηγητής του LSE Ηλίας Μόσιαλος, ήταν πως η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται στο επίκεντρο των επιστημονικών και κοινωνικών εξελίξεων, αποτελώντας ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τις ερευνητικές και παραγωγικές διαδικασίες, χωρίς όμως να αντικαθιστά την ανθρώπινη δημιουργικότητα και φαντασία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη μορφή ανοιχτής συνεδρίασης της Συγκλήτου και συγκέντρωσε τέσσερις διεθνώς αναγνωρισμένες προσωπικότητες από τον χώρο της επιστήμης και της πολιτικής υγείας: τον Γιώργο Γιανκόπουλο, συνιδρυτή και πρόεδρο της Regeneron Pharmaceuticals, τον Στέλιο Παπαδόπουλο, πρόεδρο κορυφαίων βιοτεχνολογικών εταιρειών όπως η Biogen, τον Ελία Ζερχούνι, πρώην επικεφαλής των National Institutes of Health των ΗΠΑ, καθώς και τον καθηγητή του LSE Ηλία Μόσιαλο.

Κοινή συνισταμένη των τοποθετήσεων ήταν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής της επιστημονικής προόδου, βελτιώνοντας την ανάλυση δεδομένων και την αποδοτικότητα, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη έμπνευση ούτε τη δημιουργική σκέψη που οδηγεί σε πραγματικές ανακαλύψεις. Όπως τονίστηκε, τα αποτελέσματα των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των δεδομένων στα οποία εκπαιδεύονται, γεγονός που συχνά αποτελεί κρίσιμο περιορισμό.

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Μόσιαλος στάθηκε ιδιαίτερα στις κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, επισημαίνοντας τους κινδύνους συγκέντρωσης ισχύος σε λίγες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις στην παραπληροφόρηση, τη δημοκρατία και την πρόσβαση στην πληροφορία. Όπως σημείωσε, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μεταβάλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται τον κόσμο, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη θεσμική ρύθμισή της.

Ειδικότερα, ο ίδιος σε ανάρτησή του δήλωσε πως: «Με μεγάλη μου χαρά συμμετείχα σήμερα σε μια ειδική συνεδρίαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την έναρξη του Φόρουμ Καινοτομίας του Αριστοτέλη (https://lnkd.in/eTCgE2NJ).

Συμμετείχα στην εναρκτήρια συζήτηση, την οποία συντόνισε ο Πρύτανης, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, μαζί με τον Γιώργο Γιανκόπουλο, συνιδρυτή, Πρόεδρο και Επιστημονικό Διευθυντή της Regeneron, τον Στέλιο Παπαδόπουλο, πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Biogen, και τον Ηλία Ζερχούνι, πρώην Διευθυντή των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των ΗΠΑ και συνιδρυτή της ModeX Therapeutics.

Ένα από τα ζητήματα που έθεσα είναι η συγκέντρωση εξουσίας. Μια χούφτα άτομα ελέγχουν την υποδομή Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιείται από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, χωρίς δημοκρατική εντολή και χωρίς ουσιαστική ρύθμιση. Μπορούν να διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο οι πληθυσμοί κατανοούν τον κόσμο και επενδύουν σημαντικά στο να διασφαλίσουν ότι τα ρυθμιστικά πλαίσια δεν τους περιορίζουν.

Παρόλο που η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει μια εξαιρετικά θετική δύναμη, μπορεί επίσης να επιτρέψει την παραπληροφόρηση σε μεγάλη κλίμακα, να διαβρώσει την επιστημολογική αυτονομία όταν τα συστήματα φέρουν ενσωματωμένες ιδεολογικές προκαταλήψεις και να μειώσει δραματικά το κόστος της επιτήρησης.

Η δημοκρατική διαβούλευση εξαρτάται από ένα κοινό περιβάλλον πληροφοριών και πολίτες ικανούς για ανεξάρτητη συλλογιστική. Η Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως αναπτύσσεται σήμερα, θέτει και τα δύο σε κίνδυνο.

Η φιλελεύθερη δημοκρατία οικοδομήθηκε γύρω από την κατανεμημένη εξουσία, τους πλουραλιστικούς θεσμούς και την υπεύθυνη εξουσία. Η Τεχνητή Νοημοσύνη, όπως αποτελεί σήμερα, αμφισβητεί και τα τρία. Το χάσμα μεταξύ αυτού που κηρύττουν οι κυρίαρχοι παράγοντες σε αυτόν τον κλάδο για τις ανοιχτές αγορές και τον ανταγωνισμό, και της ολιγοπωλιακής πραγματικότητας που έχουν δημιουργήσει και επιδιώκουν να διατηρήσουν, είναι από μόνο του ένα θέμα που αξίζει σοβαρή πολιτική και οικονομική ανάλυση», κατέληξε.

Ο πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης, ο οποίος συντόνισε τη συζήτηση, υπογράμμισε τη σημασία της σύνδεσης της πανεπιστημιακής έρευνας με την κοινωνία, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε βράβευση των συμμετεχόντων ομιλητών.