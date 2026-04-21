«Επτά χρόνια κυβέρνηση, δεν έχει έρθει ποτέ σε νεκρό χρόνο να πει ‘’ρε παιδιά να κάνουμε δημόσιο διάλογο για τα πανεπιστημια ή για το πολιτικό σύστημα . Ποτέ» τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Στην ΕΡΤNews και την εκπομπή «Συνδέσεις», με τους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Κατερίνα Δούκα, μίλησε το πρωί της Τρίτης ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Ερωτηθείς για πιθανές αλλαγές στον εκλογικό νόμο, ο κ. Τσουκαλάς εξήγησε: «Οι εκλογικοί νόμοι, οι μεταρρυθμίσεις στο πολιτικό σύστημα, πρέπει να τις βλέπουμε πάντα σε μια λογική πώς μπορεί αυτό να εξυγιανθεί. Εάν έχει μια εξυγιαντική διάσταση και γίνει δημόσιος διάλογος, το συζητάμε. Προσέξτε, όμως, εδώ τι έχουμε; Ένα γονατογράφημα. Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, να προσβάλλει τους θεσμούς. Μπήκε πάλι στην ατζέντα το θέμα των σκανδάλων και το θέμα των βουλευτών, γιατί υπάρχει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είπε η κυβέρνηση ‘’θα κάτσουμε να φτιάξουμε ένα δημοσίευμα και θα το δώσουμε σε μια εφημερίδα για να αλλάξουμε την ατζέντα’’. Αυτό έγινε, αυτό που κάνει σε όλα η κυβέρνηση».

«Επτά χρόνια κυβέρνηση, δεν έχει έρθει ποτέ σε νεκρό χρόνο να πει ‘’ρε παιδιά να κάνουμε δημόσιο διάλογο για τα πανεπιστημια ή για το πολιτικό σύστημα ’’. Ποτέ. Έφερε τον νόμο. Αυτός είναι, τον θέλετε ή όχι; Φέρνει ή θα φέρει εκλογικό νόμο, αντίστοιχα. Άρα, σε μια λογική να νομιμοποιήσουμε πυροτεχνήματα, δεν θα μπούμε. Αν θέλει η κυβέρνηση – ακόμα και αυτή η κυβέρνηση που εμείς λέμε ότι δεν έχει κεφάλαιο – να γίνει δημόσιος διάλογος από την αρχή χωρίς προαπαιτούμενα, για να δούμε – εμείς βάλαμε και μόνοι μας πριν μήνες θέμα θητειών σε δημόσιες θέσεις, το ζήτημα του πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε το πολιτικό χρήμα, του πώς μπορούμε να εξυγιάνουμε το πολιτικό σύστημα. Όλα αυτά είναι προφανώς πολύ σημαντική συζήτηση που πρέπει να γίνει», πρόσθεσε.

Συνέχισε λέγοντας ότι «εμείς το θέμα των θητειών των βουλευτών στο συνέδριό μας το ψηφίσαμε. Ψηφίσαμε ότι δεν μπορεί – αναδρομικά- να υπερβαίνει τα 20 χρόνια. Επί της αρχής. Εμείς έχουμε κάνει ήδη βήματα ως κόμμα», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «έχω την εντύπωση ότι μπορεί να μην έρθει τίποτα από όλα αυτά. Η κυβέρνηση μας έχει συνηθίσει στο να δημιουργεί ειδήσεις πλαστές που ποτέ δεν τις φέρνει, απλά τις παρουσιάζει για να αλλάζει την ατζέντα».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «εμείς έχουμε κάνει ήδη προτάσεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πέντε, εμείς έχουμε κάνει 15. Πολλή πιο πλούσια και αναλυτική η δική μας πρόταση. Εμείς λέμε κάτι πολύ συγκεκριμένο: Πρώτα απ’όλα, κορωνίδα της δικής μας πρότασης είναι ότι πρέπει η Αναθεωρητική Βουλή, ακόμα και αν η προτείνουσα έχει δώσει 180, να πρέπει και εκείνη να έχει τον αριθμό των 180. Και η προτείνουσα και η αναθεωρητική να έχουν και οι δύο πολύ υψηλές πλειοψηφίες».

«Η επόμενη Βουλή που θα είναι αναθεωρητική, θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη η κοινοβουλευτική πλειοψηφία – που εμείς θεωρούμε ότι θα είναι το ΠΑΣΟΚ – να έρθει και να διασφαλίσει ευρύτερες συναινέσεις ακριβώς για να πάμε σε μια διαδικασία εξυγίανσης ενός τραυματισμένου πολιτικού συστήματος κι ενός τραυματισμένου θεσμικού περιβάλλοντος , γιατί η Νέα Δημοκρατία αν έκανε κάτι, είναι ότι τραυμάτισε πάρα πολύ τους θεσμούς. Γι’ αυτό λοιπόν θα πρέπει η επόμενη Βουλή να έχει 180», συμπλήρωσε.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «αν κάποιος δεν θέλει τη συναίνεση», είναι η ίδια. «Έχουμε φέρει σειρά τροπολογιών για την πρώτη κατοικία, για το ελβετικό φράγκο. Τα έχει απορρίψει όλα η κυβέρνηση. Άρα, ποιος δεν θέλει συναινέσεις;», επισήμανε, φέρνοντας και το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Λέει η κυβέρνηση ‘’εμείς στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία’’ και βγαίνει ο κ. Γεωργιάδης και λέει ‘’θα την καταργήσουμε’’. Άρα, παίρνει κανείς την κυβέρνηση στα σοβαρά;», ενώ ζήτησε από τον βουλευτή της ΝΔ και υφυπουργό Εξωτερικών κ. Χάρη Θεοχάρη να ανακαλέσει τον ισχυρισμό του ότι το Σύνταγμα επιβάλλει στην αντιπολίτευση να συναινεί στον ορισμό επικεφαλής για τις ανεξάρτητες αρχές.

Απαντώντας στον κ. Θεοχάρη και όσα είπε για ρητορική ΠΑΣΟΚ με «επιστροφή στο ‘80», ο εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε: «Προφανώς στη χώρα μας σήμερα δεν έχουμε μια τυπική κεντροδεξιά κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση με χαρακτηριστικά καθεστώτος και που είναι όμηρος της ακροδεξιάς. Άρα, είναι ξεκάθαρο. Δεν είμαστε εμείς που λέμε ‘’ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά’’, αυτή η κυβέρνηση θυμίζει τις πιο μαύρες περιόδους. Έχετε δει άλλη κυβέρνηση να τραυματίζει τους θεσμούς με αυτόν τον τρόπο; Έχετε δει άλλη κυβέρνηση με τόσα σκάνδαλα; Έχετε δει άλλη κυβέρνηση που ενώ αυξάνεται ο πληθωρισμός, να μειώνεται η αγοραστική δύναμη; Έχετε δει υπουργό που βγαίνει – ο κ. Γεωργιάδης – και επιτίθεται στην ανεξάρτητη αρχή για τα δεδομένα όταν πήγε να ασκήσει αρμοδιότητα, στον κ. Ράμμο. Τώρα επιτίθεται στην κυρία Κοβέσι, στην κυρία Παπανδρέου. Εκφοβίζει δικαστικούς. Έχετε δει άλλη κυβέρνηση να κάνει αυτά;».

Σχετικά με παλαιότερη δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι «έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη», ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «Και εγώ και εσείς και ο κ. Θεοχάρης και ο κ. Γεωργιάδης έχουμε κάθε δικαίωμα να σχολιάζουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Τι δεν έχουμε δικαίωμα; Να εκφοβίζουμε δικαστές. Εμείς συμφωνούμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να λέμε ψέματα ότι μπορεί η χώρα μας έναν θεσμό - που προκύπτει από τον ευρωπαϊκό κανονισμό – να τον καταργήσει με ένα νόμο, ενώ γνωρίζουμε ότι αυτοί οι θεσμοί έχουν αυξημένη τυπική ισχύ νομικά. Τι δεν είναι καλό; Αν καλούμαστε να εφαρμόσουμε αποφάσεις της δικαιοσύνης και δεν τις εφαρμόζουμε. Ο Πρωθυπουργός της χώρας είναι προϊστάμενος της ΕΥΠ, όπου υπάρχει απόφαση του ΣτΕ, του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, και δεν την εφαρμόζει ο Πρωθυπουργός. Άρα, να καταλάβουμε λοιπόν: Άλλο ασκώ κριτική που είναι δικαίωμα οποιουδήποτε, άλλο εκφοβίζω/ προσβάλλω, πάω να ελέγξω-δεν σέβομαι-δεν εφαρμόζω. Τα πέντε αυτά τα οποία δεν επιτρέπονται, τα έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση».

Σχετικά με τις υποκλοπές και τον ισχυρισμό του Χάρη Θεοχάρη ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «έκανε πολιτική παραπλάνηση», ο εκπρόσωπος Τύπου επισήμανε: «Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν στόχος του predator, δεν το άνοιξε και το ότι δεν το άνοιξε το έχει πει από το 2022 στην πρώτη φάση που πήγε και κατέθεσε μήνυση για απόπειρα παγίδευσης .Πόσοι πήγαν τα κινητά για να δουν αν τα άνοιξαν; Γιατί δεν πήγαν οι 79 να δώσουν τα κινητά για να δούμε; 79 πήγαν να αποδείξουν αν το κινητό το άνοιξαν και αν παγιδεύτηκαν και αν έχουν κρατικά μυστικά; Όχι Και τολμάτε να μου λέτε αυτό που μου είπατε; Δεν πήγαν οι υπουργοί σας συνδράμουν τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, ‘’συγγνώμη’’ που δεν άνοιξε το κινητό όταν του στείλατε το predator για να τον παγιδεύσετε. Να σας ζητήσει και συγγνώμη;Τι είναι αυτά που λέτε; Από το 2022 λέτε ψέματα και ανακαλέστε. Λέτε ψέματα προσωπικά τώρα. Και απαντήστε μου για τους υπουργούς σας που δεν πήγαν το κινητό για να μάθει η δικαιοσύνη αν τους παρακολούθησαν. Ιδιωτικό τους θέμα είναι κύριε Θεοχαρη αν παγιδεύτηκαν; Του υπουργού Εξωτερικών δεν είναι δηλαδή θέμα εθνικής ασφάλειας, αν παρακολουθήθηκε; Είναι προσωπικό του θέμα; Του υπουργού Εθνικής Άμυνας, είναι προσωπικό του θέμα; Του υπουργού Δημόσιας Τάξης, είναι προσωπικό του θέμα; Δεν έχετε απάντηση τώρα».

«Φέραμε τροπολογία για την έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών. Ψηφίστε την. Όπως το κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε φέρει τροπολογία να επανέλθει το ΕΚΑΣ. Την απορρίπτετε. Έχουμε φέρει τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας, δεν τη θέλετε. Ό,τι βοηθάει την κοινωνία, δεν το θέλετε. Θέλετε μόνο ό,τι βοηθάει τράπεζες, συμφέροντα και καρτέλ. Είστε η κυβέρνηση των καρτέλ», είπε κλείνοντας ο κ. Τσουκαλάς.