Επιστολή στον Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων για την δραματική κατάσταση των κτηνοτρόφων της Λέσβου - Καταγγελία για μέτρα που αντί για τον έλεγχο των ζωονόσων επιβάλλουν τον οικονομικό στραγγαλισμό της κτηνοτροφικής παραγωγής.

Επιστολή στον Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων, Christophe Hansen, απέστειλε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, απαιτώντας την άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων της Λέσβου.

Η επιστολή των ευρωβουλευτών του Κόμματος, Κώστα Παπαδάκη και Λευτέρη Νικολάου-Αλαβάνου, έχει ως εξής:

«Christophe Hansen

Επίτροπο Γεωργίας και Τροφίμων

Κε Επίτροπε,

Σε συνέχεια της ερώτησής μας για την έξαρση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο και την αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων, επανερχόμαστε με την παρούσα επιστολή καθώς η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει αντιμετωπιστεί, αλλά επιδεινώνεται, με σοβαρές συνέπειες για το σύνολο της κτηνοτροφικής παραγωγής.

Η συνάντηση της περασμένης εβδομάδας του Έλληνα Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, με τον Επίτροπο Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Όλιβερ Βαρχέλι στις Βρυξέλλες, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια τυπική επικύρωση της πολιτικής που θυσιάζει τη Λέσβο στον βωμό των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Οι «ευλογίες» της Κομισιόν για τη συνέχιση του σκληρού lockdown στα προϊόντα του νησιού αποτελούν πρόκληση για κάθε βιοπαλαιστή κτηνοτρόφο που βλέπει το βιος του να χάνεται.

Οι κτηνοτρόφοι του νησιού εδώ και 30 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, απαιτώντας άμεσα μέτρα για την επιβίωσή τους. Η κυβέρνηση και η ΕΕ τους λένε ουσιαστικά: «Κλείστε τα πάντα, πετάξτε το γάλα στις χωματερές, σφραγίστε τα σφαγεία». Την ίδια ώρα, όμως, το κυπριακό χαλούμι κυκλοφορεί ελεύθερα, παρόλο που και στην Κύπρο εντοπίστηκε αφθώδης! Εκεί οι κανονισμοί της ΕΕ έγιναν «λάστιχο» για να μην κοπούν οι εξαγωγές των εκεί ομίλων. Στη Λέσβο όμως, οι ίδιοι κανονισμοί γίνονται «λαιμητόμος» για να παρουσιάσουν την υπόλοιπη Ελλάδα ως «καθαρή» και να μη θιχτούν οι βιομήχανοι που εξάγουν φέτα σε όλες τις αγορές του κόσμου. Αυτή είναι η ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Μια πολιτική που προσαρμόζει τους κανόνες ανάλογα με τη στήριξη που πρέπει κάθε φορά να έχουν τα μονοπώλια.

Σοβαρές ελλείψεις παραμένουν στην πρόληψη, με υποβαθμισμένες δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, ενώ η ευθύνη μετακυλίεται στους παραγωγούς μέσω της «ατομικής ευθύνης» των μέτρων βιοασφάλειας. Ενώ οι επιστημονικές και τεχνικές δυνατότητες για την πρόληψη και τον αποτελεσματικό έλεγχο των ζωονόσων (π.χ. εμβολιασμοί κ.λπ.) υπάρχουν, αυτές δεν αξιοποιούνται προς όφελος των παραγωγών.

Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον δίκαιο αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων της Λέσβου. Οι κινητοποιήσεις τους είναι η μόνη απάντηση στον οικονομικό στραγγαλισμό και την κοροϊδία των «ενισχύσεων» που δεν έχουν ακόμα δοθεί και δεν καλύπτουν ούτε τα τρέχοντα έξοδα.

Με βάση τα παραπάνω, απαιτούμε:

Άρση του οικονομικού στραγγαλισμού με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά τεκμηριωμένα πρωτόκολλα για την αποδέσμευση των προϊόντων και του γάλακτος, ώστε να μην καταλήγουν στη χωματερή οι κόποι μιας χρονιάς.

Άμεση κινητοποίηση κονδυλίων της ΕΕ και του ελληνικού κράτους με σκοπό την πλήρη αποζημίωση στο 100% της ζημιάς για το ζωικό κεφάλαιο, την απώλεια εισοδήματος από έξοδα καραντίνας (π.χ. για ζωοτροφές κ.λπ.) και την παραγωγή (σε γάλα και κρέας) που χάθηκε ή εγκλωβίστηκε.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων και στελέχωση των υπηρεσιών που αφέθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις να ρημάξουν, με αξιοποίηση κονδυλίων από το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων βιοασφάλειας με αποκλειστική κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση, χωρίς επιβάρυνση των παραγωγών.

Οργάνωση προγράμματος εμβολιασμού με επιστημονικά και όχι εμπορικά κριτήρια.

Ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανασύσταση των κοπαδιών που θανατώθηκαν με 100% κρατική και ευρωενωσιακή χρηματοδότηση.

Μόνιμο μηχανισμό αποζημιώσεων που να διασφαλίζει την παραμονή των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων στην παραγωγή.

Ο αγώνας των κτηνοτρόφων είναι αγώνας επιβίωσης για όλο τον λαό της Λέσβου.

Κώστας Παπαδάκης

Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος

Ευρωβουλευτές του ΚΚΕ»