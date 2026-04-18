Δεκάδες οι διαφωνούντες βουλευτές - Γιατί κατηγορούν το Μαξίμου και γιατί αυτό εγκαταλείπει την έως τώρα γραμμή του - Γιατί ο Γεωργιάδης κορύφωσε το μέτωπο με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα - Ελπίζουν στη λήθη για τον Μακάριο!

Το λιγότερο 5 από τις 13 «γαλάζιες» άρσεις ασυλιών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σκοπεύουν να καταψηφίσουν κυβερνητικοί βουλευτές κόντρα στην «γραμμή» του Μαξίμου. Αυτές των Δ. Βαρτζόπουλου, Ν. Μηταράκη, Μ. Σενετάκη, Χρ. Μπουκώρου και Β. Βασιλειάδη. Το επιχείρημα τους είναι ότι πρόκειται για «αστείες» υποθέσεις που στερούνται ποινικής χροιάς. Οι πιο σκληροπυρηνικοί δε, πιστεύουν ότι πρέπει να καταψηφιστούν όλες οι άρσεις πλην της Κ. Παπακώστα.

Το Μαξίμου... σάλπισε υποχώρηση

Το Μαξίμου βλέποντας το εσωκομματικό μέτωπο να υψώνεται αναγκάζεται να υποχωρήσει. Η νέα γραμμή που θα υιοθετήσει είναι η «κατά συνείδηση» ψήφος. Παραθυράκι που για να είμαστε ειλικρινής είχε φροντίσει να αφήσει ανοικτό μόνον ο Π. Μαρινάκης διαισθανόμενος τον κίνδυνο. Την ώρα που σύσσωμο το Μαξίμου έκανε λόγο για «οριζόντια» αντιμετώπιση και των 13 βουλευτών της Ν.Δ.

Με το σκεπτικό ότι η κατά περίπτωση άρση ασυλίας άλλους θα τους καταδικάσει και άλλους θα τους αθωώσει.

30- 50 υπολογίζονται οι διαφωνούντες

Μόνο μέσα σε ένα 24ωρο πήραν δημόσια αποστάσεις από το οριζόντιο «τσουβάλιασμα», ο Μ. Βορίδης, ο Στ. Πέτσας και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και έπεται η συνέχεια αφού οι τελικές ζυμώσεις θα γίνουν από την Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη που θα στηθούν οι κάλπες στην Ολομέλεια. Η πρώτη απόφαση για το αντάρτικο ελήφθη την Πέμπτη μετά την προ ημερησίας συζήτηση. Οι διαφωνούντες βουλευτές έδωσαν ξανά ραντεβού από Δευτέρα αφότου επιστρέψουν από τις περιφέρειες τους.

Με δεδομένο ότι οι παρασκηνιακές εσωκομματικές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ακόμη δεν υπάρχει ακριβής εικόνα για τον τελικό αριθμό των «ανταρτών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με έναν πρώτο υπολογισμό- από τους ίδιους τους βουλευτές- να κάνει λόγο για 30-50 διαφωνούντες με την προοπτική να σταλούν στην δικαιοσύνη 13 βουλευτές της Ν.Δ.

Η «γαλάζια» Κ.Ο δείχνει τα... δόντια της

Φυσικά η «ανταρσία» των συγκεκριμένων γαλάζιων βουλευτών δεν σημαίνει ότι θα απορριφθούν οι άρσεις που ούτως ή άλλως έχουν ζητήσει οι ίδιοι. Σημαίνει ότι η Κ.Ο δείχνει για πρώτη φορά τα …δόντια της στο Μαξίμου.

Φανερά ενοχλημένη από την «ισοπεδωτική» ή αλα καρτ λογική του Μαξίμου.

«Δεν μπορεί να απορρίψαμε την σύσταση προανακριτικής για τον Μ. Βορίδη και τον Λ. Αυγενάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επειδή δεν υπήρχαν στοιχεία – και σωστά το πράξαμε- και τώρα να λέμε ότι δεν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία για τους περισσότερους από τους 13 βουλευτές αλλά παρόλα αυτά πρέπει να τους στέλνουμε στην δικαιοσύνη. Που είναι η ισότιμη μεταχείριση; » αναρωτιέται με αγανάκτηση βουλευτής η άρση ασυλίας του οποίου κρίνεται την Τετάρτη.

Βλέπουν λογική «Πόντιου Πιλάτου»

Γεγονός είναι ότι όλοι όσοι δηλώνουν «οργισμένοι» βλέπουν πίσω από τις κινήσεις του Μαξίμου την λογική του «Πόντιου Πιλάτου» προκειμένου να μείνει στο απυρόβλητο ο πρωθυπουργός. Και αυτό τους έχει ενοχλήσει.

«Είναι λάθος η στρατηγική. Αν παραδέχεσαι ότι υπάρχει πρόβλημα ο πρώτος που πλήττεται είναι ο πρωθυπουργός. Διότι ποιος θα πιστέψει ότι κατάλαβες το πρόβλημα μετά από 7 χρόνια; Ουδείς» λένε.

Το μέτωπο με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Οι πονοκέφαλοι του Μαξίμου πλέον πολλοί.

Η απόφαση του Άδωνη Γεωργιάδη να τραβήξει στα άκρα το σχοινί με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει σηκώσει στο πόδι την αντιπολίτευση και έχει προκαλέσει εκνευρισμό – σύμφωνα με δικαστικές πηγές- και στην Λάουρα Κοβέσι.

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν πλήττει τη Ν.Δ. αλλά την Δημοκρατία» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αδ. Γεωργιάδης. «Αυτές οι δηλώσεις πλήττουν το κράτος δικαίου» απαντά η αντιπολίτευση ζητώντας την παραίτηση του.

Όσο και αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις από τον υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο της Ν.Δ. , η πραγματικότητα είναι ότι το μέτωπο με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ορθάνοικτο.

Η εξέλιξη αυτή εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για την κυβέρνηση. Πρώτον, επειδή υπάρχουν πολλές ανοιχτές υποθέσεις ακόμη και δεύτερον διότι χαλάει το «θεσμικό» προφίλ της κυβέρνησης ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της Δικαιοσύνης. Ειδικά όταν η ίδια δηλώνει θεματοφύλακας της ανεξαρτησίας της.

Ποντάρουν στη λήθη

Σε πονοκέφαλο διαρκείας εξελίσσεται και η υπόθεση Λαζαρίδη. Με το Μαξίμου να προσπαθεί να κλείσει το θέμα και αυτό – επί του παρόντος -να μένει ανοικτό. Διότι η εκ των υστέρων ειλικρινής τοποθέτηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης άνοιξε νέο μέτωπο και με την αντιπολίτευση και με όσους εντός της Ν.Δ. πιστεύουν ότι η όλη διαχείριση είναι προβληματική.

Η καθυστερημένη παραδοχή του Μ. Λαζαρίδη ότι δεν έπρεπε να προσληφθεί στην συγκεκριμένη θέση με το συγκεκριμένο πτυχίο, ότι δέχεται να επιστρέψει τα παραπάνω λεφτά που έπαιρνε και ότι η γυναίκα του όντως τον διαδέχθηκε στο πόστο του , φούντωσε αντί να κοπάσει τις φωνές που ζητούν την παραίτηση του.

Έστω και έτσι πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάτησε πάνω στην αυτοκριτική του για να τον καλύψει. Με την προοπτική ότι το θέμα θα πέσει σε λίγες μέρες.