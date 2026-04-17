«Δεν θα ψηφίσω τις άρσεις ασυλίας για όλους τους συναδέλφους γιατί το θεωρώ και νομικά αστήρικτο και όσον αφορά τη διάταξη του άρθρου 62 του Συντάγματος και επομένως δεν θα ψηφίσω υπέρ», είπε ο κ. Πέτσας, μιλώντας στον Alpha 98,9 το πρωί της Παρασκευής.

Ο ίδιος, πάντως, δεν διευκρίνισε ποιους, λέγοντας πως «δεν δέχομαι το τσουβάλιασμα. Είναι άλλο πράγμα ότι ζητούν οι συνάδελφοι να αρθεί η ασυλία τους για να μην κατηγορούνται πολιτικά ότι κρύβουν κάτι και άλλο από μέρος του βουλευτή που ψηφίζει κατά συνείδηση, να αγνοήσει το σύνταγμα και τους νόμους».

Ερωτηθείς ξανά, για το αν η άρνησή του να ψηφίσει την άρση ασυλίας αφορά τους περισσότερους ή τους λιγότερους βουλευτές της ΝΔ, ο κ. Πέτσας απάντησε «δεν θα ψηφίσω συλλήβδην τις άρσεις ασυλίας».