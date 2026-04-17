Την αποπομπή του Άδωνι Γεωργιάδη από το υπουργείο ζητά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης χαρακτηρίζοντας τα όσα είπε ο υπουργός Υγείας ως «αντιδημοκρατικό παραλήρημα».

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο Παραπολιτικά 90.1 στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα» με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Αφορμή στάθηκαν πρόσφατες τοποθετήσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τις οποίες ο κ. Ζαχαριάδης χαρακτήρισε «αντιδημοκρατικό παραλήρημα», αποδίδοντας ευθύνες και στον Πρωθυπουργό, εφόσον –όπως είπε– τις υιοθετεί ή τις ανέχεται.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι ο κ. Γεωργιάδης στρέφεται κατά θεσμών, αναφερόμενος ειδικότερα στη στάση του απέναντι στην Ευρωπαία Εισαγγελέα και σε ελεγκτικούς μηχανισμούς της Δικαιοσύνης. Όπως σημείωσε, ο υπουργός «επιτίθεται στη δημοκρατία και στη δικαιοσύνη», κάνοντας λόγο για απαξίωση θεσμικών διαδικασιών.

«Ένας ελεγκτικός θεσμός, όπως η Ευρωπαία Εισαγγελέας, παρουσιάζεται ως επιτιθέμενος στη δημοκρατία, ενώ χαρακτηρίζεται ολόκληρη δικογραφία “της πλάκας” και “ανοησίες”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ζαχαριάδης, προσθέτοντας ότι εφόσον η κυβέρνηση θεωρεί τα σχετικά στοιχεία αβάσιμα, θα έπρεπε –όπως είπε– να έχουν ήδη παραπεμφθεί οι εμπλεκόμενοι υπουργοί στη Δικαιοσύνη.

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το αν τίθεται ζήτημα παραμονής του κ. Γεωργιάδη στο κυβερνητικό σχήμα, ο κ. Ζαχαριάδης απάντησε ευθέως ότι «δεν μπορεί να είναι υπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τη σημερινή του τοποθέτηση».

Παράλληλα, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να προχωρήσει σε ανασχηματισμό, τονίζοντας ότι διαφορετικά «υιοθετεί τα όσα λέει ο κ. Γεωργιάδης» και άρα φέρει πολιτική ευθύνη για τη στάση αυτή.

Η παρέμβαση εντάσσεται στο αυξημένο πολιτικό κλίμα αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αιχμή ζητήματα θεσμικής λειτουργίας και δημόσιου λόγου κυβερνητικών στελεχών.