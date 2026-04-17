Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους, προειδοποίησε ότι η αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας ενδέχεται να παραταθεί, ιδίως σε περίπτωση παρατεταμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Στην ανάγκη προώθησης μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής ένωσης στην Ευρώπη ως βασικής προϋπόθεσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας στάθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο συζήτησης με τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ, Άλφρεντ Κάμμερ, κατά τις Εαρινές Συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ευάλωτη σε ενεργειακά σοκ, δεδομένης της υψηλής εξάρτησής της από εισαγωγές ενέργειας, επισημαίνοντας ότι μια πλήρης ενεργειακή ένωση θα μπορούσε να έχει πολλαπλά οφέλη, όχι μόνο στον ενεργειακό τομέα αλλά και στη συνολική οικονομική δυναμική της Ένωσης. Τόνισε ότι απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις σε δίκτυα, αποθήκευση και διασυνδέσεις, ενώ χαρακτήρισε κρίσιμη τη θεσμική εμβάθυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας.

Αναφερόμενος στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους, προειδοποίησε ότι η αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας ενδέχεται να παραταθεί, ιδίως σε περίπτωση παρατεταμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Όπως σημείωσε, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να κινηθούν με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης, δίνοντας έμφαση στους πιο ευάλωτους, ενώ παράλληλα πρέπει να διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε τη δυσκολία διαχείρισης περιορισμένων δημοσιονομικών πόρων σε συνθήκες αβεβαιότητας, τονίζοντας ότι η πρόκληση για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις είναι η βέλτιστη κατανομή των διαθέσιμων μέσων στον χρόνο, χωρίς να υπονομεύονται οι μακροπρόθεσμοι στόχοι.

Παράλληλα, ο Υπουργός επεσήμανε την ανάγκη επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με έμφαση στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την ενίσχυση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η παραγωγικότητα. Υπογράμμισε ότι η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων με διεθνή ανταγωνιστικότητα, αξιοποιώντας πλήρως το δυναμικό της αγοράς της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εμπειρία της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα, σε συνδυασμό με συνεπείς μεταρρυθμίσεις, αποτελούν βασικούς παράγοντες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας μιας οικονομίας. Όπως σημείωσε, η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού είχε οριζόντιες θετικές επιδράσεις, συμβάλλοντας τόσο στη βελτίωση της λειτουργίας του κράτους όσο και στην οικονομική απόδοση.

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι σε ένα περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων, η στρατηγική προσέγγιση και η ταχύτητα υλοποίησης πολιτικών αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας, επισημαίνοντας ότι η ανθεκτικότητα προϋποθέτει την ικανότητα προσαρμογής και έγκαιρης λήψης αποφάσεων.