Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή ότι το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι υποκλοπές δεν απασχολούν την κοινωνία.

«Πιστεύετε ότι στα τραπέζια το Πάσχα συζητούσε ο κόσμος για τα θέματα που συζητάμε σήμερα;» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι στη συζήτηση πρωταγωνστικό ρόλο είχε ο διορισμός του Μακάριου Λαζαρίδη και το πτυχίο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι βουλευτές της ΝΔ, και βεβαίως το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών.

Ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα είπε: «Λες και πρώτη φορά τα ανακαλύψατε αυτά τα ρουσφέτια. Ξεκίνησαν τα ρουσφέτια στην Ελλάδα πρώτη φορά το 2019. Ας γελάσω».

Συνέχισε, δε, απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη: «Πιστεύετε ότι στα τραπέζια το Πάσχα συζητούσε ο κόσμος για τα θέματα που συζητάμε σήμερα; Ο κόσμος συζητούσε ότι τα παιδιά τους είναι κολλημένα στα κινητά».

«Η εικόνα που δίνετε δεν παραπέμπει σε ευρωπαϊκή δημοκρατία. Τι επιδιώκετε τελικά; Να μείνετε στην ιστορία ως ο Έλληνας Νίξον ή ο Έλληνας Όρμπαν;»

Σε ευθεία επίθεση στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εστίασε εξ αρχής την ομιλία του στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον για φαυλότητα, παλαιοκομματικές πρακτικές, διαφθορά, αδιαφάνεια, πελατειασμό και χειραγώγηση των θεσμών. «Την ευθύνη για όλα αυτά τη φέρετε εσείς προσωπικά, κύριε Μητσοτάκη, που οδηγήσατε τη χώρα σε μια πρωτοφανή θεσμική και αξιακή κρίση. Δεν έχετε κανέναν φραγμό. Όλα επιτρέπονται για όσους στηρίζουν το σύστημα Μαξίμου», ανέφερε, προσθέτοντας πως «η αντίστροφη μέτρηση των ημερών της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας σας έχει ήδη αρχίσει». «Η εικόνα που δίνετε δεν παραπέμπει σε ευρωπαϊκή δημοκρατία. Τι επιδιώκετε τελικά; Να μείνετε στην ιστορία ως ο Έλληνας Νίξον ή ο Έλληνας Όρμπαν; Διότι και στις δύο περιπτώσεις το τέλος είναι το ίδιο: Η έξοδος», σημείωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο κ. Ανδρουλάκης επιτίμησε τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση πως αποδείχθηκαν κάλπικες οι υποσχέσεις που έδωσε το 2019. «Τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα και η ατιμωρησία φέρουν την υπογραφή σας», τόνισε. «Με τον νόμο περί "επιτελικού κράτους", από τις πρώτες ώρες σας στο Μαξίμου, πήρατε υπό τον προσωπικό σας έλεγχο την ΕΥΠ και διορίσατε τον ανιψιό σας Γρηγόρη Δημητριάδη στη θέση του γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού, που έκανε κουμάντο κατ' εντολήν σας στην ΕΥΠ. Και μετά διορίσατε διοικητή της τον κ. Κοντολέοντα. Για χάρη του εκλεκτού σας φέρατε και τροπολογία, για να αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση με απλό απολυτήριο λυκείου. Ούτε καν πτυχίο από το κολέγιο του Southeastern Europe δεν είχε. Τέτοια αριστεία», συμπλήρωσε.

«Εσείς που θα κυβερνούσατε μόνο με τους καλύτερους, καλύπτετε τώρα το δικό σας ρουσφέτι, τον κ. Λαζαρίδη, που δύο φορές –το 2007 και το 2013– πληρωνόταν από τους φόρους του ελληνικού λαού ως Ειδικός Επιστήμονας, ενώ δεν είχε καν πτυχίο ΑΕΙ. Πείτε μας τώρα, είναι νόμιμοι ή παράνομοι οι διορισμοί του στενού σας συνεργάτη; Δηλώνω ρητά και κατηγορηματικά ότι η ατιμωρησία στο Δημόσιο παίρνει τέλος. Και σκελετούς από τα ντουλάπια θα βγάλουμε και στο σπίτι τους θα στείλουμε όσους αποδεδειγμένα έχουν εμπλακεί σε παρανομίες. Ωραία λόγια, αλλά όχι δικά μου. Είναι δικά σας, κ. Μητσοτάκη. Λόγια που αποδεικνύουν την υποκρισία σας και την αναξιοπιστία σας», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο κ. Ανδρουλάκης επικέντρωσε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου μίλησε για «εγκληματική οργάνωση να κλέβει τον Οργανισμό, με 13 στα 13 στελέχη της ΝΔ οι κατηγορούμενοι στη νέα δικογραφία και έπεται συνέχεια», και πρόσθεσε: «...ψάχνετε ακόμη το χρώμα της διαφθοράς. Γαλάζιο είναι, κ. Μητσότακη, βαθύ γαλάζιο. Δεν ακούσατε για τα "χεράτα", για τα "φορετά", για τους ελέγχους που δεν πρέπει να γίνουν στα δικά σας παιδιά, για τη φεράρι της τομεάρχη σας; Αλλά έχετε μεγάλη επιτυχία στις επιλογές τομεαρχών. Η τομεάρχης κοινοτικών πόρων της Νέας Δημοκρατίας ξεκοκαλίζει τα ευρωπαϊκά κονδύλια, και ο τομεάρχης ιδιωτικού χρέους, ο κ. Πάτσης, ξεκοκάλιζε τους κόπους των αδύναμων και εκβιαζόμενων δανειοληπτών από τα funds».

Επίσης, κατέκρινε τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, εναντίον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Συμφωνείτε, κύριε Μητσοτάκη; Εσείς είστε οι φιλοευρωπαϊστές; Σαν να μην έφτανε αυτό, βγαίνουν τα ακροδεξιά σας εξαπτέρυγα και κατηγορούν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς… επειδή κάνουν τη δουλειά τους. Άκουσον, άκουσον. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει υπουργός σας που ισχυρίζεται ότι… και λίγα κλέψατε. Ντρέπεται και η ντροπή», υπογράμμισε.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αφιέρωσε αρκετό χρόνο της ομιλίας του στην υπόθεση των υποκλοπών. Ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση κάνει «τους νταήδες στην κυρία Κοβέσι, αλλά… την πάπια, όταν ένας απόστρατος Ισραηλινός απειλεί και εκβιάζει ευθέως τον Έλληνα πρωθυπουργό για την υπόθεση των υποκλοπών και της κατασκοπείας», ενώ ξεκαθάρισε ότι «η διάβρωση των θεσμών θα τελειώσει όταν βγείτε εσείς και η παρέα σας από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεσμευόμαστε ότι με την πολιτική αλλαγή θα διερευνηθούν όλα, μα όλα, τα σκάνδαλα, δεν θα μείνει τίποτα στο σκοτάδι. Όλα. Σύμβαση-σύμβαση, ευρώ-ευρώ. Μόνο έτσι η πολιτική θα ανακτήσει τη χαμένη της αξιοπιστία».

Ακόμη, απηύθυνε στον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση την κατηγορία ότι ευτέλισαν το Κοινοβούλιο. «...για να καλύψετε τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη, στείλατε νωρίς για ύπνο τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για να ψηφίσουν επιστολικά και ελεγχόμενα. Βάλατε ασπίδα την Κοινοβουλευτική σας Ομάδα στον κ. Καραμανλή και τις ευθύνες του στη σύμβαση 717 στην τραγωδία των Τεμπών. Οργανώσατε εξεταστικές επιτροπές - παρωδία με μόνο στόχο τη συγκάλυψη. Αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική λειτουργία. Είναι εκτροπή», ανέφερε.

Επιπλέον, ο κ. Ανδρουλάκης άφησε αιχμές για υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης για το γεγονός ότι δεν έχουν απευθυνθεί στη Δικαιοσύνη για την παρακολούθησή τους. «Κρύβονται ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Δένδιας, ο κ. Χατζηδάκης και πολλοί άλλοι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είστε σε τέτοιο βαθμό επίορκοι», σημείωσε και τους κατηγόρησε πως σιωπούν για να μην συγκρουστούν με τον κ. Μητσοτάκη, την ΕΥΠ και τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Κάλεσμα Φάμελλου σε ΠΑΣΟΚ για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας

Από κοινού να καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση κάλεσε το ΠΑΣΟΚ ο Σωκράτης Φάμελλος, κλείνοντας την ομιλία του στην Ολομέλεια κατά τη προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου. Μάλιστα, απαντώντας σε όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές που «δεν ενδιαφέρουν» την ελληνική κοινωνία, τόνισε ότι πρώτο θέμα το Πάσχα στα τραπέζια ήταν η ακρίβεια...

«Έχουμε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση, που καλύπτει τους απατεώνες και τους κλέφτες και, στη συνέχεια, κατηγορεί εμάς για τοξικότητα!» πρόσθεσε επιτιθέμενος στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για τις κυβερνητικές αιχμές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε: «Τα βρήκαν σκούρα και επιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Πάρτε θέση, κύριε Μητσοτάκη! Συμφωνείτε με την επίθεση του Γεωργιάδη στην κυρία Κοβέσι;»

Αναφορικά με τις υποκλοπές, υποστήριξε πως «δεν είναι υπόθεση ιδιωτών, αλλά σκάνδαλο που ενορχηστρώθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη», ενώ για τον Μακάριο Λαζαρίδη τόνισε πως θα έπρεπε να είχε απομακρυνθεί από την πρώτη στιγμή.

«Τίποτα δεν τους σώζει πλέον, κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι και καμιά τακτική διαχείρισης, ούτε παραιτήσεις, ούτε ανασχηματισμοί, ούτε διάχυση ευθυνών»

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, από το βήμα της Ολομέλειας κατά την προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου, τονίζοντας ότι «τίποτα δεν τους σώζει πλέον, κανένα επικοινωνιακό παιχνίδι και καμιά τακτική διαχείρισης, ούτε παραιτήσεις, ούτε ανασχηματισμοί, ούτε διάχυση ευθυνών», ενώ ανέφερε ότι είναι αυτονόητες οι ευχές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για γρήγορα περαστικά στον κ. Μυλωνάκη.

«Δεν μπορείτε πλέον ούτε εσείς ούτε η κυβέρνησή σας να κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για να κρυφτούν ούτε τα σκάνδαλα, ούτε τα πολιτικά εγκλήματα, ούτε η εμπλοκή κυβερνητικών παραγόντων σε αυτά», ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας, χαρακτηρίζοντας παράλληλα ως «το πιο σύντομο ανέκδοτο τις διάφορες δήθεν καινοτόμες προτάσεις σας, με τις οποίες θα τα βάλετε με το βαθύ κράτος δικαίου».

«Ίσα-ίσα, με τέτοιες προτάσεις θέλετε να κάνετε το "βαθύ" κράτος που λέτε ακόμα πιο βαθύ. Τα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια –για τη μια υπόθεση πίσω από την άλλη– είναι συντριπτικά», επεσήμανε ο κ. Κουτσούμπας καταλογίζοντας στην κυβέρνηση προσπάθεια συγκάλυψης στο μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Με το αφήγημά σας ότι αυτά που διαβάζουμε στους διαλόγους της δεύτερης δικογραφίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι και τίποτα αξιοσημείωτο, είναι απλώς αυτό που κάνουν όλοι οι βουλευτές, όλων των κομμάτων, διαχρονικά, πρόκειται για μια σύγχρονη εκδοχή του αλήστου μνήμης "όλοι μαζί τα φάγαμε". Κάποιοι από εσάς, μάλιστα, φτάνουν στο σημείο να λένε ότι αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή. Όχι, λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης! Δεν είμαστε όλοι ίδιοι και σίγουρα εμείς δεν είμαστε και ούτε θα γίνουμε ποτέ σαν τα μούτρα σας», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ και συμπλήρωσε:

«Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, όπως υπάρχουν και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και για το έγκλημα των Τεμπών και την απόπειρα συγκάλυψής του.

Θύμα όλων αυτών, σε τελική ανάλυση, είναι ο ίδιος ο λαός. Είτε πρόκειται για τους αγρότες που τους κλέψανε τα λεφτά οι κολλητοί σας, είτε πρόκειται για τα προσωπικά του δεδομένα και τις ιδιωτικές συνομιλίες του, που γίνονται "φύλλο και φτερό" με τους νόμους σας, είτε για τα θύματα των Τεμπών και τους συγγενείς τους, για κάθε άνθρωπο που χρησιμοποιεί τον σιδηρόδρομο για τις μετακινήσεις του.

Σε αντίθεση με τα άλλα κόμματα, εμείς αυτά τα σκάνδαλα, αυτά τα εγκλήματα, τα θεωρούμε στοιχείο του DNA του σημερινού κράτους και της ΕΕ. Όσοι λένε ότι αρκεί μια αλλαγή διαχειριστή για να γίνει αυτό το κράτος δίκαιο, λένε –πολύ απλά– χοντρά ψέματα».

Έντονα επικριτικός ήταν ο κ. Κουτσούμπας και για το κράτος δικαίου, επιρρίπτοντας όμως ευθύνες και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία, όπως είπε, «παρά τους ομηρικούς τσακωμούς μεταξύ τους, όλοι μαζί απορρίψανε την πρόταση του ΚΚΕ στην πρόσφατη Συνταγματική Αναθεώρηση για πλήρη κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ώστε να πηγαίνουν στον φυσικό τους δικαστή, όπως κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα».