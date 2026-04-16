Η αντίστιξη είναι λίγο πολύ αυτόματη και δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνειών.

Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης δεχόταν πυρ ομαδόν από το σύνολο της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το Κράτος Δικαίου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ανέβαζε φωτογραφία στο «Χ» από το πρόγευμα εργασίας με τον Κοσσοβάρο Πρωθυπουργό στην Πρίστινα, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στο Κόσσοβο.

Επικριτές του, με αφορμή την απουσία του από τη Βουλή στη θυελλώδη συνεδρίαση, έσπευσαν να αφήσουν αιχμές πως βγάζει εαυτόν εκτός κάδρου, αφήνοντας τον κ. Μητσοτάκη στα δύσκολα. Υπάρχει πάντως και άλλη ανάγνωση. Πως η απουσία του θα μπορούσε να λογιστεί και ως... χάρη στον Πρωθυπουργό, δεδομένου πως εάν προκαλούνταν από την αντιπολίτευση, όπως προεξοφλείτο, θα απαντούσε. Και ως πρώην πολιτικός προϊστάμενος του ΥΠΕΞ επί των ημερών του οποίου έγινε η εξαγωγή του Predator από τον κ. Σμυρλή, αλλά και ως θύμα των παράνομων παρακολουθήσεων. Μήπως λοιπόν μια χαρά βόλεψε τον κ. Μητσοτάκη η επίμαχη απουσία;

Δείτε την ανάρτηση Δένδια

{https://x.com/NikosDendias/status/2044700425387966830}