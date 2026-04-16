«Η κοινοβουλευτική τάξη και η κοινωνία επιβάλει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας» είπε κατά την ομιλία του ο Σωκράτης Φάμελλος.

Από κοινού να καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ ο Σωκράτης Φάμελλος κλείνοντας την ομιλία του στην Ολομέλεια κατά τη προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου.

«Η κοινοβουλευτική τάξη και η κοινωνία επιβάλει να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας. Έχουμε μία διεφθαρμένη κυβέρνηση, που καλύπτει απατεώνες και κλέφτες των χρημάτων της χώρας και της ΕΕ και στη συνέχεια κατηγορεί την αντιπολίτευση για τοξικότητα» είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας πως η μόνη λύση είναι η πολιτική κάθαρση.

«Έχουμε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση που καλύπτει τους απατεώνες και τους κλέφτες και στη συνέχεια κατηγορεί εμάς για τοξικότητα!», πρόσθεσε επιτιθέμενος στην κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ για τις κυβερνητικές αιχμές στην ευρπαϊκή εισαγγελία είπε: «Τα βρήκαν σκούρα και επιτίθενται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης. Πάρτε θέση κύριε Μητσοτάκη! Συμφωνείτε με την επίθεση του Γεωργιάδη στην κυρία Κοβέσι;»

Αναφορικά με τις υποκλοπές, υποστήριξε πως «δεν είναι υπόθεση ιδιωτών, αλλά σκάνδαλο που ενορχηστρώθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη», ενώ για τον Μακάριο Λαζαρίδη τόνισε πως θα έπρεπε να είχε απομακρυνθεί από την πρώτη στιγμή.