Επίθεση στην κυβέρνηση για το θέμα Λαζαρίδη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο εγχείρημα ανασυγκρότησης της προοδευτικής παράταξης.

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν οι δηλώσεις του Κώστα Ζαχαριάδη, με αιχμή την υπόθεση του υφυπουργού Κυριάκου Λαζαρίδη και σαφή αναφορά στον ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό.

Παρών ο Τσίπρας στον δημόσιο διάλογο

Ο κ. Ζαχαριάδης επεσήμανε ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει ένα πολιτικό πρόσωπο με ισχυρή απήχηση, τονίζοντας ότι η δημόσια παρουσία και οι πρόσφατες τοποθετήσεις του συμβάλλουν ουσιαστικά στον διάλογο για την επόμενη ημέρα της προοδευτικής παράταξης. Όπως σημείωσε, οι παρεμβάσεις του απαντούν σε κρίσιμα ζητήματα και διαμορφώνουν όρους ευρύτερων συναινέσεων στον χώρο.

Τόνισε πως «ο Αλέξης Τσίπρας με την τελευταία του συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου έδωσε με τις τοποθετήσεις του απαντήσεις σε μια σειρά ζητήματα που κάποιοι μπορεί μέχρι προχθές να είχαν μία διαφορετική οπτική: Ότι οι σύντροφοι όλοι είναι καλοδεχούμενοι, ότι συζητάει με όλους εκτός από αυτούς που τον βρίζουν και βεβαίως ότι σέβεται την αυτοτέλεια των κομμάτων. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε και νομίζω ότι ο χώρος θα συντεθεί με στόχο την πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές».

«Ντροπιαστική εξέλιξη» το ζήτημα Λαζαρίδη

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση Λαζαρίδη, ο κ. Ζαχαριάδης έκανε λόγο για «ντροπιαστική εξέλιξη για τον δημόσιο βίο», υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια ακόμη κρίση που πλήττει την αξιοπιστία της κυβέρνησης. Τόνισε ότι η κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για συγκεκριμένες θέσεις, μιλώντας για «απάτη και παρανομία» σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης.

Επέκρινε τη στάση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγορώντας τον ότι καλύπτει πολιτικά τον υφυπουργό αντί να προχωρήσει σε αποπομπή. Τον στηρίζει, τον καλύπτει και βγαίνει με προκλητικό τρόπο χθες σε τηλεοπτικό δίκτυο εθνικής εμβέλειας και λέει διάφορα απίστευτα πράγματα. Ένα από αυτό που είπε ήταν ότι οι αριστεροί «είναι τεμπέληδες» είπε συγκεκριμένα.

Αιχμές για την κυβέρνηση

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «γαλάζια σκάνδαλα», επιχειρώντας σύγκριση με την περίοδο διακυβέρνησης του κόμματός του, όπου –όπως υποστήριξε– ανάλογες υποθέσεις δεν θα μπορούσαν να σταθούν.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας, εκτίμησε ότι «οι συνθήκες έχουν ωριμάσει», απορρίπτοντας τα επιχειρήματα ότι μια τέτοια κίνηση θα ενίσχυε την κυβέρνηση. Αντίθετα, σημείωσε ότι θα αποτελούσε σαφές μήνυμα πολιτικής αποδοκιμασίας.

Παράλληλα, άσκησε κριτική σε δυνάμεις της αντιπολίτευσης για διστακτικότητα, επισημαίνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει μια τέτοια πρωτοβουλία εφόσον τη θεωρεί αναγκαία.