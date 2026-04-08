Στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για την απαγόρευση των social media στους ανήλικους απάντησε το ΚΚΕ.

Την αντίθεσή του στα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την απαγόρευση χρήσης των social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών εξέφρασε σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, από τη μία η κυβέρνηση ενισχύει με την πολιτική της όλους εκείνους τους παράγοντες που ωθούν τα παιδιά στην οθόνη, ενώ από την άλλη δεν αντιμετωπίζει τον «εθιστικό σχεδιασμό» ορισμένων εφαρμογών και το «μοντέλο κέρδους που βασίζεται» στην προσοχή τους.

Παράλληλα, τονίζει ότι η ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου περνά μέσα από τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας που θα εξασφαλίζει ποιοτικό ελεύθερο χρόνο και ολόπλευρη ανάπτυξη για τα παιδιά, με πρόσβαση σε αθλητισμό, πολιτισμό και συλλογικές δραστηριότητες , στοιχεία που όπως επισημαίνει σήμερα στερούνται.

Το κόμμα υπογραμμίζει επίσης τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση των social media για την ψυχική υγεία, ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες, κάνοντας λόγο για αρνητικά πρότυπα, εμπορική εκμετάλλευση και ενίσχυση της ψηφιακής επιτήρησης.

Τέλος, επικρίνει την επίκληση της «ατομικής ευθύνης» από την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντάς την ως κρατική αναλγησία, ενώ σημειώνει ότι η δυσαρέσκεια των παιδιών συνδέεται με ευρύτερα κοινωνικά προβλήματα, όπως οι δύσκολες συνθήκες ζωής και το αβέβαιο μέλλον που αντιμετωπίζουν.