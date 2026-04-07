«Χρειάστηκε ένα 24ωρο για να αποφασιστεί το αυτονόητο, να εξυπηρετηθούν δηλαδή σταδιακά οι πολίτες βάσει του ΑΦΜ τους».

Ο Τομέας Δημόσιας Διοίκησης του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει έντονα τη λειτουργία του νέου Fuel Pass, σχολιάζοντας ότι η κυβέρνηση επιχείρησε να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά την εφαρμογή πριν από το Πάσχα, με αποτέλεσμα το σύστημα να καταρρεύσει για ακόμη μια φορά.

Όπως επισημαίνεται χιλιάδες πολίτες που προσπάθησαν να εξυπηρετηθούν είτε ψηφιακά είτε στα ΚΕΠ, αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα και αναγκάστηκαν να περιμένουν πολλές ώρες. Το πρώτο 24ωρο απαιτήθηκε για να εφαρμοστεί το αυτονόητο, η εξυπηρέτηση των πολιτών σταδιακά βάσει των αριθμών φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

Η κατάσταση επιδεινώθηκε για όσους περίμεναν στα ΚΕΠ, καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ κατήγγειλε ότι οι υπάλληλοι αδυνατούσαν να διαχειριστούν τον αυξημένο όγκο πολιτών και τηλεφωνικών κλήσεων λόγω της δυσλειτουργίας του συστήματος. Παράλληλα, η εξυπηρέτηση βάσει ΑΦΜ, που ξεκίνησε την Τρίτη, δημιούργησε νέες ουρές για επικαιροποίηση στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Ο Τομέας Δημόσιας Διοίκησης του ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι είναι πλέον σαφές πως το λεγόμενο «επιτελικό κράτος» της Νέας Δημοκρατίας ενδιαφέρεται μόνο για τη διανομή του δημοσίου χρήματος σε ημέτερους, ενώ απαξιώνει κομβικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την καθημερινότητα των πολιτών. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι υπάλληλοι φορτώνονται με αχρείαστο όγκο δουλειάς, αποδεικνύοντας ότι η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία δεν εξωραΐζονται με μεγαλόστομες διακηρύξεις ή ιστοσελίδες-βιτρίνες.

Η ανακοίνωση καταλήγει τονίζοντας ότι τα ΚΕΠ αποτελούν εμβληματική μεταρρύθμιση του ΠΑΣΟΚ και παραμένουν σημείο αναφοράς για ένα λειτουργικό, αποκεντρωμένο κράτος, που θα λειτουργεί με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και δικαιοσύνη.

