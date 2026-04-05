Αναλυτικά όσα επεσήμανε σε συνέντευξή του.

Ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, βρέθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ και την εκπομπή «Καλημέρα» με την Φαίη Μαυραγάνη. Όπως ο ίδιος τόνισε: «Όσοι λέμε ότι πρέπει να πέσει η κυβέρνηση και το εννοούμε, πρέπει να καταθέσουμε πρόταση μομφής».

Ακολουθούν σημεία από τη συνέντευξη:

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή κυβερνητική, πολιτική και θεσμική κρίση. Πουθενά αλλού στον δημοκρατικό και πολιτισμένο κόσμο - όχι σε τριτοκοσμικές χώρες - με τέτοιες αποκαλύψεις, καμία κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε για μία ημέρα.

Εμείς λέμε ότι πρέπει να παραιτηθεί η κυβέρνηση, να προκηρυχθούν εκλογές και γι’ αυτό χρειάζεται να κατατεθεί πρόταση μομφής. Το απευθύνουμε και στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Να έρθει απολογούμενη η κυβέρνηση στη Βουλή, να πάρει τη διάσταση που πρέπει να πάρει αυτό το ζήτημα και να σταλεί και ένα σήμα στην ελληνική κοινωνία ότι υπάρχει μια προοδευτική αντιπολίτευση που θέλει να πέσει η κυβέρνηση και το εννοεί. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει, ας χρεωθεί από την ελληνική κοινωνία και την ευθύνη.

Δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε ότι η κυβέρνηση αυτή θα εγγυηθεί τη διαφάνεια. Ήρθε η πρώτη δικογραφία και αντί να γίνει με το άρθρο 86 προανακριτική, έγινε μια εξεταστική επιτροπή για να πουν ότι φταίνε όλοι και είναι όλοι το ίδιο.

Αυξάνεται η έλλειψη εμπιστοσύνης και στην κυβέρνηση και στους θεσμούς, αυξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων που θέλουν πολιτική αλλαγή, αλλά για να εκφραστεί αυτό πολιτικά χρειάζεται, όταν θα γίνουν εκλογές, να υπάρχει ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος. Αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και πάνω από ένα χρόνο με όλες τις δυνάμεις που συμμερίζονται αυτή την ανάγκη. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, δυνάμεις ευρύτερες. Το ΠΑΣΟΚ, έχει δυστυχώς επιλέξει την αυτόνομη πορεία του. Εμείς θα προχωρήσουμε με όσους θέλουν και μπορούν.

Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Εμείς το είπαμε και σε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής πριν δύο Σάββατα. Θεωρώ ότι και με τη συνέντευξη που έδωσε προχθές άνοιξε ένας δρόμος ώστε να υπάρξει ένας ισχυρός προοδευτικός πόλος. Μένει να δούμε τι μορφή, τι χαρακτηριστικά συγκεκριμένα θα δώσει σε όλη αυτή την πολιτική δραστηριότητα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και πάνω από ένα χρόνο μιλά για τη ανάγκη να υπάρξει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Θα συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις ώστε στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ένας ισχυρός ανταγωνιστικός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν διάφορες μορφές που μπορεί να εκφραστεί αυτό που λέμε στην απόφαση της Κ.Ε., δηλαδή η ενότητα και την ανασύνθεση του αριστερού, προοδευτικού χώρου.