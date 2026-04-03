Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στη Βουλή, με αφορμή την διαβίβαση των νεων δικογραφιών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, αναζωπυρώνοντας την ένταση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και βουλευτές της ΝΔ.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο Χατζηδάκη , η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες, κάνοντας αναφορά στις δικαστικές εξελίξεις για τα Τέμπη και μιλώντας για «δολοφονικές πρακτικές» σε βάρος της, καθώς και για απόπειρα «εξουδετέρωσής» της.

«Είναι οι τελευταίες σας μέρες και όσες μεθοδεύσεις και αν κάνετε, θα οδηγηθείτε εκεί που ανήκετε, στο παρελθόν και σ´ένα μεγάλο μέρος στη φυλακή», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπουλου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το κόμμα της είναι διατεθειμένο να συνυπογράψει αίτημα για πρόταση δυσπιστίας, ενώ έκανε λόγο για «ανασχηματισμό της συμφοράς».

Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης εξαπέλυσε επίθεση, διερωτώμενος: «Ως πότε θα ταλαιπωρείται η χώρα από μια ομάδα που ήρθε στην εξουσία το ‘15 και από τότε καταστρέφουν και πετροβολούν;».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας: «Ακούσαμε χθες τον αμετανόητο κύριο Τσίπρα που μας είπε πως το μόνο του λάθος είναι πως δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες και τώρα ακούσαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να μας λέει πως την διώκουν και την απειλούν. Εγώ δεν είμαι ειδικός για τα σύνδρομα καταδίωξης...».

Στη συνέχεια, κατηγόρησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι επιχειρεί «να κάνει το βήμα της Βουλής δικαστήριο και το δικαστήριο βήμα της Βουλής», ενώ πρόσθεσε: «Αναμένω και ελπίζω ότι και ο δικηγορικός σύλλογος θα πράξει τα δέοντα πειθαρχικά για την κακουργηματική, φασίζουσα πρακτική που τίναξε στον αέρα την δίκη. Στείλατε τη δικαστή στο νοσοκομείο, εμάς δεν θα μας στείλετε στο νοσοκομείο!».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα, απαντώντας: «Είστε θλιβερός. Οικτρός ψεύτης. Είπατε πως υπέβαλα στην προδικασία των Τεμπών άπειρα αιτήματα εξαίρεσης. Ξέρετε πόσα; Άθλιε ψεύτη; Κανένα. Αθλιε ψεύτη. Οσο για το επεισόδιο λιποθυμίας της δικαστού, δεν έγινε εξαιτίας μου, δεν ήμουν καν εκεί εκείνη την ημέρα, ήμουν στη Βουλή!».

Η τοποθέτησή της προκάλεσε την παρέμβαση του προεδρεύοντος Γιώργου Γεωργαντά, ο οποίος υπενθύμισε ότι η Ολομέλεια δεν αποτελεί χώρο για προσωπικές ύβρεις.

Ο Δημήτρης Καιρίδης επανήλθε, επιμένοντας: «Δεν θα μας στείλετε στο νοσοκομείο, όσο και να προσπαθείτε να μας αποτρελάνετε. Είστε καθ’έξιν εθνικός υβριστής. Υπήρξε αίτηση εξαίρεσης του ανακριτή ναι ή όχι; Και δίνετε σήμερα σόου όταν χθες ανατινάξατε τη δίκη με την παραίτηση της δικαστού. Εσείς είστε ήδη υπόδικη για κακούργημα. Εγώ ούτε για πταίσμα. Δεν θα σας πω κακούργα, αλλά προσέξτε!».

Από την πλευρά της, η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε: «Σας παρακαλώ! Που θα με ταυτίσετε εμένα με μέλη εγκληματικής οργάνωσης, με τη δική σας τη βρωμιά. Σοβαρά βρε άθλιοι; Θα τρομοκρατήσετε εμένα με ψεύτικες διώξεις που τις προαναγγέλλει ο Φλωρίδης; Νομίζετε πως θα φοβηθούμε για τις ξεκάθαρα πολιτικές διώξεις», κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση ότι επενδύει στον διχασμό των συγγενών των θυμάτων και των συνηγόρων τους.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε τόσο στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι θα υπάρξει ταχεία εκκαθάριση, όσο και στο ευρύτερο πολιτικό κλίμα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν ισχυρίζεται πως είναι αλάνθαστη.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση με αναφορά στο δημοσκοπικό τοπίο: «Η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται όλων σας. Βλέπουν τους εισαγγελείς και το απίστευτο του κ. Τσίπρα που είπε “κρίμα που δεν έκλεισα νωρίτερα τις τράπεζες”. Ποιος ευρωπαίος πρωθυπουργός θα το έλεγε αυτό; Και θέλει να μαζέψει τα κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ και να ξανακυβερνησει. Είναι όνειρο ή εφιάλτης αυτό;».

Καταλήγοντας, υπογράμμισε: «Ο κόσμος βλέπει τα λάθη της ΝΔ, αλλά από την άλλη βλέπει και τις δικές σας τις ύβρεις και τις ακρότητες και “λέει που να πάω, δεν υπάρχει εναλλακτική”. Αυτοί είστε που θα έλεγε και ο κ. Κουτσούμπας!».