Μία μέρα πριν την επανέναρξη της δίκης για τα Τέμπη και μετά το φιάσκο της πρώτης συνεδρίας, το ΚΚΕ σχολιάζει τη διάταξη της Προέδρου του Δικαστηρίου, που κοινοποιήθηκε νωρίτερα την Τρίτη.

Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει απαράδεκτους τους όρους διεξαγωγής της δίκης «με το “καλημέρα”» και αναφέρει για τη διάταξη της Προέδρου του Δικαστηρίου, ότι «επιβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης, με τη συνδρομή της δικαιοσύνης, για ντε φάκτο διεξαγωγή της δίκης “κεκλεισμένων των θυρών”».

Σημειώνει πως «τα όσα προβλέπει η διάταξη, με τις σαφείς οδηγίες για απαγόρευση εισόδου στην κύρια αίθουσα του ακροατηρίου σε όλους τους συγγενείς που το επιθυμούν και απαγόρευση κάλυψης σε δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ, προσβάλλοντας στοιχειώδη δικαιώματά τους, αξιοποιώντας το αντιδραστικό πλαίσιο για τον αποκλεισμό τους, αποτελούν συνέχεια της προσπάθειας συγκάλυψης.

»Έχουν προηγηθεί το εσπευσμένο κλείσιμο και τα τεράστια κενά της ανάκρισης, το ελλιπέστατο κατηγορητήριο, ο “κατατεμαχισμός” της υπόθεσης σε επιμέρους δίκες, και το “απυρόβλητο”των πολιτικών προσώπων - κυβερνητικών στελεχών».

Το ΚΚΕ καταλήγει σε ανακοίνωσή του λέγοντας πως «το οργανωμένο εργατικό – λαϊκό κίνημα όπως κάνει τρία χρόνια τώρα, θα συνεχίσει να στηρίζει τους συγγενείς απέναντι και στους απαράδεκτους όρους διεξαγωγής της κύριας δίκης, να επιμένει στην αποκάλυψη της αλήθειας, όλων των αιτιών και των ενόχων που οδήγησαν στο έγκλημα, να παλεύει για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».