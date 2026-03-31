Οι δύο ηγέτες μίλησαν για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohamed bin Zayead Al Nahyan.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο Πρωθυπουργός με τη σειρά του εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις χώρες του Κόλπου.

Ο Πρόεδρος των ΗΑΕ υπογράμμισε την ανάγκη για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, ενώ τόνισε τη σημασία της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε την ανάγκη να επανενεργοποιηθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας για την παύση των εχθροπραξιών το συντομότερο δυνατόν.