«Η κυβέρνηση επιλέγει να ακολουθήσει ακόμα μία φορά την λογική των fuel pass και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, επιδοτώντας την ακρίβεια και προστατεύοντας τα κέρδη των ολιγοπωλίων.»

Ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύεται την ενεργειακή κρίση για να αυξήσει τα έσοδα του Δημοσίου μέσω της έμμεσης φορολογίας, πλήττοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του «Να μην μετατρέψουμε την ενεργειακή κρίση σε δημοσιονομική κρίση» δήλωσε σήμερα στον Αντέννα ο Υπουργός Οικονομικών Κ. Πιερρακάκης, όμως η κυβέρνηση κάνει ακριβώς το αντίστροφο: Μετατρέπει την ενεργειακή κρίση σε δημοσιονομική ευκαιρία, εκμεταλλευόμενη την ακρίβεια για να αυξήσει τα έσοδα του Δημοσίου από την έμμεση φορολογία, εις βάρος των καταναλωτών. Και το κάνει απολύτως συνειδητά, ως μία πολιτική που προστατεύει μεν τα κέρδη των καρτέλ και μειώνει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Δεν είναι άξια απορίας τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Eurostat που κατατάσσουν την Ελλάδα στην τελευταία θέση της ΕΕ-27 -μαζί με τη Βουλγαρία σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως προς την αγοραστική δύναμη.Η κυβέρνηση επιλέγει να ακολουθήσει ακόμα μία φορά την λογική των fuel pass και το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, επιδοτώντας την ακρίβεια και προστατεύοντας τα κέρδη των ολιγοπωλίων.»

«Τα χρήματα για τα fuel pass άλλωστε θα βρεθούν, και με το παραπάνω, από τα περισσότερα χρήματα που θα εισπράξει από τα νοικοκυριά, μέσω του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Η κυβέρνηση παίρνει παραπάνω χρήματα από το πορτοφόλι των νοικοκυριών και επιστρέφει λιγότερα, περιμένοντας να της πούμε και ευχαριστώ. Την ίδια στιγμή, η Αυστρία, η Πολωνία, η Κύπρος, η Ισπανία και η Ιταλία έχουν προχωρήσει σε μειώσεις του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και την ενέργεια. Αυτό που ο Κ. Πιερρακάκης υπονοεί «ανεύθυνη» δημοσιονομική στάση.» τονίζει.

Ο κ. Σακελλαρίδης σημειώνει εμφατικά ότι από το 2019 η κυβέρνηση αξιοποιεί τις κρίσεις για την προστασία των λίγων, οδηγώντας σε αναδιανομή εισοδήματος από τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα στα υψηλότερα και από τους μισθούς στα κέρδη των επιχειρήσεων. Η ακρίβεια αποτελεί, όπως επισημαίνει, μια συνειδητή ταξική πολιτική.

Η Νέα Αριστερά ζητά άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των νοικοκυριών, όπως:

Πλαφόν στις λιανικές τιμές καυσίμων, ενέργειας και βασικών αγαθών με βάση τις μέσες ευρωπαϊκές τιμές.

Μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής (γάλα, ψωμί, λάδι, βούτυρο, ζάχαρη, αλεύρι).

Μείωση ΦΠΑ στα υπόλοιπα τρόφιμα και προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στα κατώτατα όρια της ΕΕ.

Φορολόγηση των υπερκερδών των καρτέλ.

