Έχει ασφαλώς το ενδιαφέρον του. Ο νέος πρόεδρος της Νέας Αριστεράς θα απευθύνει προσωπικά χαιρετισμό στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Ο προκάτοχός του Αλέξης Χαρίτσης είχε διαμηνύσει στη Χαριλάου Τρικούπη πως δεν παραβρισκόταν ο ίδιος αλλά άλλο στέλεχος του κόμματος. Και αυτό, παρά τις άριστες προσωπικές σχέσεις που διατηρεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Προφανώς πάντως ο χαιρετισμός Σακελλαρίδης θα έχει ενδιαφέρον καθώς θα αποτελεί ένα είδος «προγραμματικών δηλώσεων» με την ανάληψη των νέων του καθηκόντων.

Από τη Νέα Δημοκρατία στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα απευθύνει χαιρετισμό ο γραμματέας του κόμματος Κώστας Σκρέκας, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο γραμματέας της ΚΟ Διονύσης Καλαματιανός, καθώς και εκπρόσωπος από το κόμμα Κασσελάκη.

Πρόεδρος του Συνεδρίου έχει οριστεί ο πολύπειρος Κώστας Σκανδαλίδης...

